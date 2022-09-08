Чиновники адміністрації Путіна особисто контролюють "фільтрацію" в Україні, - Держдеп

Він зазначив, що Росія використовує фільтраційні табори для допитів і насильницького вивезення українських громадян.

"Нам також відомо, що представники Адміністрації президента Росії надають списки українців, які підлягають фільтрації, і отримують звіти про масштаби і хід операцій", - заявив Патель.

Кремль вважає операції з фільтрації критично важливими для своїх зусиль з анексії територій України.

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила фільтраційні операції і надала ООН, незалежним спостерігачам, гуманітарним і правозахисним організаціям доступ до цих фільтраційних місць", - заявив він.

І хоча Патель сказав, що "важко переоцінити страх і страждання, які російська фільтрація викликає у людей, змушених жити під контролем кремля", він не став би прямо називати ці дії "військовим злочином".

Водночас під час засідання Радбезу ООН постпред США Лінда Томас-Грінфілд звинуватили Москву у скоєнні військового злочину, насильницької депортації українців до Росії, і заявила, що США мають інформацію про те, що російські чиновники контролюють так звані фільтраційні операції.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 20 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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