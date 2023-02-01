Три квартиры и элитные автомобили. Руководителя киевской налоговой разоблачили на многомиллионных сделках

Правоохранители разоблачили исполняющую обязанности начальника киевской налоговой на злоупотреблении властью и служебным положением. Фигурантка за деньги принимала "нужные" для ряда предприятий решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, исполняющая обязанности начальника Оксана Датий также является главой Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

К тому же, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд гривен.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд гривен.

Отмечается, что должностные лица налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих "услуг".

Кроме того, оперативники ГБР исследуют образ жизни и.о. о. начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов. Так, у нее три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом возле Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

При этом одна из машин должностного лица стоимостью примерно 100 тысяч долларов записана на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов. Женщина также пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов фигурантки составляет около 1,4 млн. долларов.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшей тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий было найдено 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.