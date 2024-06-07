Чиновника КГГА отстранили и отправили под домашний арест из-за поборов с перевозчиков

"Печерским судом Киева отстранена от должности заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Также ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Также прокуратура заявила, что руководителю транспортного предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 3 млн гривен.

Детали дела

Заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и выступавшего в качестве посредника руководителя транспортного предприятия подозревают в получении должностным лицом неправомерной выгоды с предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки в Киеве.

Фото: Обыски (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В течение 2024 года должностное лицо в одностороннем порядке инициировало расторжение договора об осуществлении перевозок на одном из городских автобусных маршрутов.

В качестве "компромисса" предприятию, с которым расторгли договор, предложили еженедельно платить по 40 тысяч гривен за право возить пассажиров на маршруте.

Чиновника задержали

Прокуроры объяснили, что каждый автобус за будний день должен платить должностным лицам КГГА 800 гривен, за выходной - 600. В качестве посредника для передачи средств выступал директор транспортного предприятия, приближенного к руководству Департамента транспортной инфраструктуры.