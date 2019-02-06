Посадовця Держгеокадастру підозрюють в одержанні 10,5 тис. доларів хабаря

Підозрюваний зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области объявили подозрение в получении 10,5 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Указано, что подозреваемый требовал взятку за присвоение кадастровых номеров земельных участков.

"Чиновника задержали "на горячем" во время получения 10 500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодаковского сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд", - говорится в сообщении.

Так, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, он отстранен от занимаемой должности.

Напомним, в начале февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках борьбы с коррупцией, в Украине за последние 2 года получили приговоры более 2 тысяч взяточников. Он подчеркнул, что в стране задерживают по 10 взяточников в день.

Как писало РБК-Украина ранее, в период 2015-2018 годов Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступлений коррупционного характера 2210 лицам, при этом непосредственно на взятке были задержаны 2147 лиц.