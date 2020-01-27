Посадовця Фонду держмайна судитимуть за хабар

Чиновника Фонду державного майна судитимуть за зловживання впливом і хабар у 30 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань у Facebook.

Як повідомляється, слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування за фактом зловживання впливом і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях. До суду направлено обвинувальний висновок.

Слідством було встановлено, що в жовтні минулого року посадовець отримав від керівника одного з державних підприємств Харківської області неправомірну вигоду в сумі 30 тис. доларів за сприяння у погодженні документів щодо розпаювання земель цього підприємства, а також у продовження контракту щодо його подальшого перебування на посаді директора.

На отримані кошти, нерухоме майно і транспорт посадовця накладено арешт.

Нагадаємо, 30 жовтня в Харківській області правоохоронці затримали чиновника під час надання 100 тис. доларів хабаря одного з детективів НАБУ. Неправомірну вигоду чиновник пропонував за розв'язання питання про закриття кримінального провадження.

Крім того, в Києві під час отримання хабаря затримали співробітника Національного банку України. Затриманий співробітник НБУ вимагав 50 тис. доларів за сприяння у наданні ліцензії для діяльності з обміну валют.