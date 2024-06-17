У чиновника из ГМСУ хотят конфисковать "Гелендваген" за более чем 5,6 млн гривен: подробности
Правоохранители хотят конфисковать автомобиль Mercedes Benz G400 D, который принадлежит начальнику одного из отделов ГМС в Одесской области. Он стоит более чем 5,6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .
Отмечается, что сегодня прокурором заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 5,6 млн гривен и взыскании их в доход государства, которые формально принадлежат матери, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.
Правоохранители установили, что мать чиновника миграционной службы в 2023 году приобрела автомобиль Mercedes Benz G400 D стоимостью более 5,6 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения и не имея водительского удостоверения.
В то же время фактически указанной машиной пользовался чиновник и его близкие лица. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника отдела указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение.
Прокуратура занимается поиском и конфискацией активов
Стоит отметить, что это не первый случай, когда представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры занимаются поиском активов, законность приобретения которых чиновники не могут доказать.
Поэтому в подобных случаях подается иск в суд о конфискации. К примеру, в прошлом году прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации квартиры у руководителя Винницкого военкомата.
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