Посадовця "Азовсталі" підозрюють у зраді. Передав окупантам схеми тунелів

Служба безпеки оголосила про підозру у державній зраді керівнику зміни заводу "Азовсталь", який "здав" окупантам схему підземних тунелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Він і надавав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк "Азов" використовує у якості укріплень та місць дислокації при обороні Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в результаті обстрілів РФ, на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.

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