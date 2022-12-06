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Чиновник горсовета Харькова ударил полицейского: что известно

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Харьков, Вторник 06 декабря 2022 15:51
Чиновник горсовета Харькова ударил полицейского: что известно Фото: Чиновник горсовета Харькова ударил полицейского (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Чиновник мэрии Харькова избил полицейского. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"При патрулировании территории города Харькова экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Во время сборки административных материалов пассажир вышел из автомобиля, начал ругаться и грубо сопротивляться полицейскому.

На основании собранных материалов 5 декабря следователь внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Пока досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, действиям фигурантов будет предоставлена окончательная правовая квалификация.

По данным местного издания objectiv.tv, задержанными оказались начальник "Харьковских теплосетей" Василий Скопенко и директор Департамента инфраструктуры Иван Кузнецов.

Напомним, что в Киеве между водителями автомобилей возник конфликт из-за первоочередности проезда, который закончился тем, что водитель и пассажиры "Лексуса" избили, а затем застрелили военнослужащего, водителя "Хюндая".

Также в Харьковской области сотрудники СБУ задержали российских диверсантов, которые проводили "зачистки" местных жителей и издевались над украинцами, участвовавшими в АТО.

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