Действующий шахматный чемпион мира победоносно начал защиту титула

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии.

Претендент играл белыми фигурами и завладел инициативой в дебюте. Однако впоследствии допустил несколько ошибок и позволил 17-му чемпиону мира выровнять положение.

Лижэнь постепенно взял контроль над ситуацией в свои руки. В конце концов он сумел дожать Гукеша и повел во встречи (1:0). На победу китаец потратил всего 42 хода.

Регламент поединка рассчитан на 14 партий и, в случае необходимости, тай-брейк. Следующая партия состоится 26 ноября. Матч за мировую шахматную корону в этом году принимает Сингапур, а за титул впервые в истории соревнуются два представителя Азии.

Кто такой Дин Лижэнь

Уроженец Вэньчжоу, играть в шахматы начал в 4 года. Впоследствии предпочел классическую "игру королей" китайскому настолку сянци. В 16 лет стал самым молодым победителем в истории шахматных соревнований Поднебесной.

Титул гроссмейстера получил в 2009 году. Трехкратный чемпион Китая (2009, 2011, 2012), в составе национальной команды дважды триумфовал на Шахматных олимпиадах (2014, 2018). В апреле 2023-го обыграл россиянина Непомнящего (9,5:8,5) в матче за звание чемпиона мира.

Провалил большую часть соревнований этого года, в частности проворонив мат в два хода от 16-го чемпиона мира Карлсена, а затем признался в депрессии. Окончил юридический факультет Пекинского университета.