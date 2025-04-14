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Действующие стандарты качества газа вредят украинской добыче во время войны, - эксперт

Понедельник 14 апреля 2025 13:01
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Действующие стандарты качества газа вредят украинской добыче во время войны, - эксперт Фото: действующие стандарты качества газа вредят украинской добыче во время войны (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Газодобывающие компании, которые инвестировали десятки миллионов долларов в обеспечение качества газа в соответствии с законодательными требованиями, сейчас вынуждены платить штрафы из-за невозможности соблюдения стандартов качества после обстрелов со стороны РФ. В нынешних условиях такая практика является несправедливой и сдерживает развитие отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Добывающие компании за последние годы инвестировали миллионы долларов для того, чтобы обеспечить газ надлежащего качества, высокого качества, но потом россияне ударили по этим объектам, и у нас возникла ситуация, что эти объекты, они разрушены, и компании не могут обеспечивать все качество, которое предусмотрено действующим законодательством. И за это они вынуждены будут платить штрафы", - пояснил Петренко.

В связи с этим Ассоциация обратилась в Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ с призывом пересмотреть требования к качеству газа на период восстановления.

"По этому аспекту мы уже обратились в Министерство энергетики Украины и нашу Нацкомиссию НКРЭКУ, чтобы все же урегулировать этот вопрос, потому что в текущих условиях наказывать компании, которые инвестировали миллионы долларов, конечно, является несправедливым", - сказал Петренко.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики и климата, народный депутат VIII созыва Алексей Рябчин заявил, что во время войны необходимо адаптировать регулирование энергетического рынка, в частности требования к качеству газа.

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