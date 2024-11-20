Действующая чемпионка пропустит старт Кубка мира по биатлону: известна причина

Обладательница Большого хрустального глобуса не успеет полноценно восстановиться до старта нового сезона. Первые старты намечены на 30 ноября в финском Контиолахти.

Виттоцци ранее попала в заявку сборной Италии на стартовый этап. Однако итальянка не поедет в Финляндию из-за проблем со спиной. Вместо этого она будет заниматься индивидуально под наблюдением физиотерапевта в австрийском Обертиллиахе.

В межсезонье Виттоцци триумфовала в шоу-гонке City Biathlon в немецком Дрездене. Однако со временем ей пришлось ограничить тренировки. По словам биатлонистки, только на этой неделе она начала отрабатывать ускорения.

Кто такая Лиза Виттоцци

Уроженка области Фриули-Венеция-Джулия, входит в клуб Centro Sportivo Carabinieri. На уровне Кубка мира дебютировала в 2014 году.

Первый индивидуальный подиум завоевала в сезоне 2016/17. Дебютные победы одержала в немецком Оберхофе в январе 2019-го (спринт, гонка преследования). К этому моменту завоевала 8 побед и 31 раз взошла на подиум. Еще 5 побед (и 26 подиумов) отпраздновала в эстафетах.

Набрала 1091 очко в триумфальной кампании 2023/24, выиграв зачет в индивидуальных гонках и персьютах. На Олимпийских играх выиграла лишь бронзовую награду Пхенчхана в смешанной эстафете.