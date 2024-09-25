China Open-2024: Стародубцева выбила представительницу топ-70, Цуренко вылетела на старте

China Open, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Томова – 0:2 (3:6, 3:6)

Стародубцева – Зигемунд – 2:0 (6:4, 7:6)

Опытная Цуренко провалила старт встречи, когда соперница с брейком повела 3:0. Украинка попыталась выровнять положение, но на две взятые подачи болгарской теннисистки Томова ответила еще двумя брейками. Первый сет Цуренко проиграла через 43 минуты.

Неудачно она начала и вторую партию. Правда, к середине сета сумела стабилизировать игру (3:3). Этот локальный успех оказался последним для украинской ветеранки. Томова еще дважды взяла подачи Цуренко и завершила матч в свою пользу.

Победительница квалификации Стародубцева упустила стартовый рывок оппонентки. Зигемунд взяла три гейма подряд, в том числе и один – на подаче украинки. Однако последняя отыскала резервы для камбэка, сравняла счет (4:4), а затем набрала два пункта и повела по партиям.

Второй сет оказался еще более конкурентным. Соперницы шли нога в ногу, пока Стародубцева с двумя брейками не получила стратегическое преимущество (4:2). Впрочем, опытная немка сумела отыграться и закрутила интригу заново. В девятом-десятом геймах украинская теннисистка и Зигемунд снова обменялись брейками (5:5).

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там Стародубцева сразу же ушла в отрыв (3:0). Зигемунд еще немного посопротивлялась, но молодая украинка с первой попытки реализовала матчбол и завоевала путевку во второй круг China Open.

В следующем раунде Стародубцева встретится с Катериной Синяковой. Чешка получила в Пекине 27-й номер посева, так что в 1/32 финала начнет выступления. На этой же стадии стартуют украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.