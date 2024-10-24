Чем завершится война в Украине: прогноз от главы Пентагона

"Нам необходимо снизить напряженность на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода в Украине. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы уже говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но, я уже говорил это раньше, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами", - заявил он.

В ходе встречи с Папой Римским обсуждались вопросы глобальной безопасности, а также важность мирных инициатив в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Украину.

Остин выразил благодарность Ватикану за его гуманитарные усилия и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войн.