Чем отличается рекрутинг от ТЦК и как добровольно записаться в армию

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Чем отличается ТЦК от рекрутинга

Как мобилизоваться через рекрутинг

Где найти центры рекрутинга. Список адресов

Чем отличается ТЦК от рекрутинга

Прошлой осенью Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала украинцам дали возможность записываться в армию через рекрутинговые сайты. А позже в городах Украины начали открываться центры рекрутинга, куда военнообязанные могут прийти физически.

Цель этого проекта, как объясняли в Минобороны, состоит в том, чтобы дать украинцам возможность самостоятельно выбирать, в какое подразделение, род войск и на какую должность мобилизоваться.

Именно это и является главным преимуществом и отличим рекрутинга от мобилизации через ТЦК, где после получения повестки военнообязанные фактически не решают, где будут служить и на какой должности.

"Наша задача - сделать все возможное, чтобы человек, который идет служить на конкретную должность в конкретную воинскую часть, действительно туда попал. Собственно, для этого и есть эта инициатива", - объяснял Алексей Бежевец, координатор рекрутинга в украинскую армию Министерства обороны.

Как мобилизоваться через рекрутинг

У украинцев есть несколько вариантов, как мобилизоваться в армию через рекрутинг. Первый - онлайн, второй - через центры рекрутинга в городах Украины.

На сегодняшний день Минобороны сотрудничает с онлайн-площадками по поиску работы, через которые украинцы могут подать заявку в украинскую армию. Это LobbyX, work.ua, robota.ua, olx и Единый портал вакансий Государственной службы занятости.

Чтобы мобилизоваться онлайн, достаточно открыть один из этих сайтов, выбрать желаемый род войск и специальность, после чего платформа покажет имеющиеся сегодня вакансии. Затем нужно выбрать желаемое подразделение и отправить свое резюме. После этого остается только ждать ответа.

Другой вариант - прийти в рекрутинговый центр. Там работают рекрутеры, которые могут предоставить информацию о вакансиях в армии, проконсультировать и провести профориентационные тесты. Рекрутеры также будут сопровождать весь процесс до назначения военнообязанного на должность в армии.

Важным моментом является то, что рекрутинговые центры не связаны с ТЦК и работают там гражданские лица. А значит - в рекрутинговых центрах не вручают повестки тем, кто приходит туда узнать информацию или найти желаемое место в армии.

В общем, алгоритм зачисления на военную службу через рекрутинг выглядит так:

Где найти центры рекрутинга. Список адресов

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже работают 20 рекрутинговых центров. В частности, в семи областных центрах.

Киев

Адрес: просп. Воздушных сил, 41.

Электронная почта: military.hub@kyivcity.gov.ua

График работы:

понедельник 09:00 – 18:00

вторник 09:00 – 18:00

среда 09:00 – 18:00

четверг 09:00 – 18:00

пятница 09:00 – 18:07

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Львов

Адрес: ЦНАП, ул. Костя Левицкого, 67

Электронная почта: rekrutynh@lvivcity.gov.ua

Телефон: +380673001563

График работы:

понедельник 09:00 – 18:00

вторник 09:00 – 18:00

среда 09:00 – 18:00

четверг 09:00 – 18:00

пятница 09:00 – 16:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Харьков

Электронная почта: dozvil@dozvil.kh.ua

Телефон: 0-800-300-441

Днепр

Адрес: ЦНАП, проспект Слобожанский, 8

Электронная почта: rekrutdnipro@ukr.net

Телефон: +380660733478

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 15:45

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Адрес: площадь Шевченко, 7

Телефон: +380660733483

График работы:

понедельник 09:00 – 17:00

вторник 09:00 – 17:00

среда 09:00 – 17:00

четверг 09:00 – 17:00

пятница 09:00 – 17:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Запорожье

Адрес: ЦНАП, бульвар Центральный, 27

Электронная почта: centrrekrutingu@gmail.com

Телефон: +380988350904, +380661831075

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 15:45

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Полтава

Адрес: Центр Дія, ул. Соборности 45А

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 17:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Ужгород

Адрес: пл. Почтовая, 3

Электронная почта: recruiting@rada-uzhgorod.gov.ua

Телефон: +380957489315

График работы:

понедельник 09:00 – 16:00

вторник 09:00 – 16:00

среда 09:00 – 16:00

четверг 09:00 – 16:00

пятница 08:00 – 13:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

С адресами рекрутинговых центров в других городах Украины можно ознакомиться на сайте Министерства обороны по ссылке.