Чем жарче, тем беднее. Ученые посчитали, как глобальное потепление ударит по кошелькам

Что показало исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, взяло одну из самых популярных экономических моделей и дополнило ее прогнозами изменения климата, чтобы оценить последствия экстремальных погодных явлений в глобальных процессах.

Исследование показало, что средний ВВП на человека во всем мире сократится на 16%, если произойдет стабильное потепление на 2 градуса выше доиндустриального уровня. В случае потепления на 4 градуса люди обеднеют на 40%. По оценкам ученых, глобальная температура повысится на 2,1 градуса, даже если страны достигнут краткосрочных и долгосрочных климатических целей.

Предыдущие экономические модели показывали, что даже высокий уровень глобального потепления будет иметь лишь умеренное влияние на мировую экономику. Такие модели учитывали только изменение погоды на местном уровне, а не то, как экстремальные погодные условия, такие как засухи или наводнения, могут повлиять на глобальные процессы.

"В более жарком будущем мы можем ожидать каскадных сбоев в цепи поставок продукции, вызванных экстремальными погодными явлениями по всему миру", - рассказал доктор Тимоти Нил из Института климатических рисков и реагирования Университета Нового Южного Уэльса и ведущий автор исследования.

Все ли страны пострадают от последствий потепления

Некоторые экономисты утверждают, что глобальные потери могут быть частично сбалансированы потеплением, которое может принести пользу некоторым холодным регионам, таким как Канада, Россия и Северная Европа. Но Тимоти Нил утверждает, что глобальное потепление ударит по всем странам, поскольку мировые экономики связаны торговлей.

Профессор Фрэнк Джоцо, эксперт по климатической политике Австралийского национального университета, напротив заявляет, что если изменение климата сделает сельское хозяйство нежизнеспособным в одной части мира, то увеличит его производство в другой части.

При этом профессор практики в Университете Аделаиды Марк Лоуренс заявил, что новое исследование заслуживает доверия, а "экономические последствия от изменения климата могут быть еще хуже".