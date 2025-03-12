Глобальное потепление меняет климат на Земле: засухи и наводнения становятся нормой
Глобальное потепление уже приводит к резким изменениям климата в крупных городах мира. Оно стало причиной опасных колебаний между засухами и наводнениями. Такие выводы обнародованы в новом исследовании, которое проанализировало климатические тенденции в 112 мегаполисах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно исследованию, за последние 20 лет десятки городов, в частности Лакхнау, Мадрид и Эр-Рияд, пережили "климатический переворот" - изменение климатических условий от засушливых к влажным или наоборот. Анализ показал, что 95% исследованных городов демонстрируют устойчивую тенденцию к более сухой или влажной погоде.
Последствия изменения климата
Эти изменения могут приводить к усилению наводнений и засух, затруднению доступа к чистой воде, продовольственному кризису, росту количества заболеваний и переселению населения. Особенно критической ситуация является в городах с недостаточно развитой водной инфраструктурой, таких как Карачи и Хартум.
Исследователи отмечают, что некоторые регионы мира демонстрируют схожие тенденции: высыхание наблюдается в Европе, на Аравийском полуострове и во многих частях США, тогда как в Южной и Юго-Восточной Азии учащаются мощные ливни.
Изменения климата вызваны деятельностью человека, в частности сжиганием ископаемого топлива, что приводит к повышению температуры. Более теплый воздух способен поглощать больше водяного пара, что усиливает засухи, а во время осадков вызывает сильные ливни.
"Наше исследование демонстрирует, что изменения климата происходят во всем мире, но их характер непредсказуем", - отмечает профессор Екатерина Майклидес из Бристольского университета. Ее коллега профессор Майкл Сингер из Кардиффского университета назвал этот феномен "глобальным странным потеплением".
Кроме того, адаптация городов к таким климатическим изменениям является сложной. Во многих населенных пунктах уже существуют проблемы с водоснабжением и защитой от наводнений, а глобальное потепление только обостряет ситуацию. Особенно пострадали города с недостаточно развитой инфраструктурой, в частности Найроби, где жители страдают от многолетних засух, уничтожающих урожай и скот. Однако когда начинаются сильные дожди, городская инфраструктура не выдерживает нагрузки, вода загрязняется, а жители болеют.
Исполнительный директор WaterAid Сол Оюэла подчеркивает необходимость срочных мер: "Мы приближаемся к глобальному "дню ноль", когда более 4 миллиардов людей окажутся на грани катастрофического дефицита воды".
В каких странах изменения наиболее заметны
По данным исследования, 17 городов подверглись сильнейшим климатическим изменениям, среди них Ханчжоу (Китай), Джакарта (Индонезия) и Даллас (США). Наиболее резкие изменения климата зафиксированы в Каире, Мадриде и Эр-Рияде. Длительные засухи могут вызвать дефицит воды, перебои с поставками продуктов и даже отключение электроэнергии в странах, зависящих от гидроэнергетики.
Среди городских зон, наиболее страдающих от климатических изменений, отмечаются Хартум в Судане, Фейсалабад в Пакистане и Амман в Иордании.
Специалисты призывают к срочным коллективным действиям для борьбы с климатическими катастрофами, представляющими угрозу для более 4,4 миллиарда человек, живущих в городах.
Ранее РБК-Украина писало, что глобальное потепление не прекращает трансформировать нашу планету. За последние 23 года ледники потеряли 6,5 триллиона тонн льда, что повлекло повышение уровня моря на 18 мм.
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