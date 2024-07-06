Чем опасно отравление грибами: врач о симптомах и лечении

Каждый год из-за отравления грибами в больницы Украины попадают сотни людей. Чаще всего причиной становится бледная поганка, которую путают с сыроежками или шампиньонами.

Какие симптомы такого отравления и какие меры необходимо принимать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Центр общественного здоровья и комментарий врача-инфекциониста.

Как распознать отравление грибами

В украинских лесах растет немало грибов, содержащих ядовитые вещества. Наиболее опасная бледная поганка – пластинчатый гриб, который можно спутать с сыроежками. Поэтому лучше собирать трубчатые грибы, под шляпкой напоминающие губку. Не следует собирать грибы в загрязненных местах или покупать их на стихийных рынках.

Употребление грибов следует ограничить детям, беременным, пожилым людям и людям с ослабленным здоровьем. Токсичные вещества из грибов могут поражать пищеварительную и нервную систему, печень, почки. Первые симптомы могут проявиться уже через несколько часов, но бывает, что и через несколько суток или недель, когда грибные токсины поразят внутренние органы.

Распознать отравление грибами можно по следующим признакам:

рвота и диарея – самые распространенные признаки отравления;

резкая боль в животе;

головная боль;

повышение температуры тела;

галлюцинации;

холодные руки и ноги;

судороги;

духота;

бред;

снижение пульса, головокружение.

При отравлении грибами следует немедленно обратиться за помощью медиков, позвонив по номеру 103 или 112.

Также необходимо промыть желудок 1-2 литрами теплой кипяченой воды, вызвав рвоту, принять сорбенты. Запрещено употреблять какую-либо пищу или алкоголь. Важно сохранить остатки грибов или блюд из них для исследования.

Фото: Грибы с пластинками (gettyimages.com)

Как еще можно отравиться летом: объяснение инфекциониста

"Отравиться можно чем угодно – люди опрыскивают на огородах гербицидами и пестицидами, такими овощами можно отравиться и иметь симптомы: диарею, ухудшение общего состояния, повышение температуры. Отдельно – это случайное отравление грибами, в которых есть токсины", – говорит в комментарии РБК-Украина инфекционист Юрий Жигарев.

При употреблении грибов может быть также ботулизм – отравление бактериальным токсином.

"Это могут быть грибы, которые герметично закатаны в банки. Бывает сложно определить, это отравление грибами или накопившимся бактериальным токсином. Второй вариант ботулизма – вяленая рыба", – обращает внимание медик.

По его словам, в рыбе, которую люди ловят в реках или озерах и просто вялят, может размножаться бактерия ботулизма и накапливаться этот токсин:

"Поэтому я вообще советую не покупать эту рыбу на рынках и не вялить самим. Ботулизм – потенциально смертельная бактерия, и если человеку не оказать вовремя помощь, он может погибнуть".

Медик объясняет, что при ботулизме отсутствуют симптомы кишечной инфекции: диарея, температура. Но может быть двоение в глазах, нарушение зрения, когда человек не может прочесть текст. Такие неврологические симптомы могут появиться и через несколько часов – чем меньше времени пройдет, тем больше токсина попало в организм и тяжелее будет течение заболевания.

Фото: Вяленая рыба (pixabay.com)

При каких симптомах отравления необходимо обращаться к врачу

При отравлении бледной поганкой могут быть следующие симптомы: диарея, боль в животе, слабость, тошнота с рвотой, повышение температуры. Если они не проходят, следует обращаться к врачу.

"Если эти симптомы нарастают, диарея и рвота, это сейчас опасно, потому что мы теряем жидкость, быстро развивается обезвоживание. Особенно у детей и у пожилых людей. У детей, особенно маленьких, быстро может развиваться дегидратационный шок – буквально за несколько часов может быть тяжелое состояние", – предупреждает Юрий Жигарев.

Врач предостерегает от самолечения, если у человека есть признаки отравления.

"Я всем пациентам говорю так: самолечение оправдано только в одном случае – когда вы не можете дозвониться за медицинской помощью. Вы пошли куда-то в поход, горы, на 50 километров нет ни медиков, ни больниц. Во всех остальных случаях нужно хотя бы позвонить семейному врачу", – обращает внимание инфекционист.

В больницу нужно ехать, если есть высокая температура, очень часто рвота, диарея – более 10-12 раз в сутки, и сухость во рту.

Если состояние нетяжелое, в первую очередь следует принять раствор с электролитами, который продается в любой аптеке.

"Второе – можно использовать любой современный энтеросербент, чтобы он впитывал яды. Но активированный уголь малоэффективный. Последний совет – ни в коем случае не принимать антидиарейные препараты. В некоторых случаях при тяжелой инфекции это может быть смертельно опасно. Потому что рвота и диарея – это защитный механизм, когда организм пытается избавиться от яда, а после приема антидиарейного препарата он всасывается в кишечнике", –отмечает специалист.