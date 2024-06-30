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Столбняк: украинцам напомнили, как уберечься от смертельного заболевания

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 14:05
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Столбняк: украинцам напомнили, как уберечься от смертельного заболевания Фото: болезнь столбняк и что о ней следует знать (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Острое инфекционное заболевание столбняк передается вследствие попадания грязи в рану или укусов животных. При выявлении симптомов болезни необходимо срочно обратиться за квалифицированной помощью медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ в Telegram.

Столбняк – это острое инфекционное заболевание, передающееся вследствие травмы, если грязь попадет в открытую рану, вследствие укусов животных.

"После обработки антисептиком бактерии не обезвреживаются. Так что, чтобы защититься от столбняка, нужно вакцинироваться ", - объясняют в НСЗУ.

Отмечается, что вакцинироваться от столбняка бесплатно можно в медучреждении, где работает ваш семейный врач или педиатр.

Вакцинацию начинают в раннем детском возрасте:

  • первая прививка в 2 месяца.
  • вторая – в 4 месяца.
  • третья – в 6 месяцев.
  • четвертая – в 18 месяцев.
  • последующая прививка в 6 лет, далее - каждые 10 лет.

Если ребенок пропустил прививку по календарю, составьте у педиатра или семейного врача график введения недостающих доз.

"Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет. Дальнейшая плановая ревакцинация происходит каждые 10 лет", - отметили в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области в начале этого года госпитализировали мужчину с подозрением на столбняк.

Следует отметить, что в Украине календарь прививок рассчитан не только на детей. Детальнее о том, какие вакцинации необходимо делать взрослым, можно узнать в материале РБК-Украина.

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