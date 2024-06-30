Столбняк: украинцам напомнили, как уберечься от смертельного заболевания

Острое инфекционное заболевание столбняк передается вследствие попадания грязи в рану или укусов животных. При выявлении симптомов болезни необходимо срочно обратиться за квалифицированной помощью медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ в Telegram .

Столбняк – это острое инфекционное заболевание, передающееся вследствие травмы, если грязь попадет в открытую рану, вследствие укусов животных.

"После обработки антисептиком бактерии не обезвреживаются. Так что, чтобы защититься от столбняка, нужно вакцинироваться ", - объясняют в НСЗУ.

Отмечается, что вакцинироваться от столбняка бесплатно можно в медучреждении, где работает ваш семейный врач или педиатр.

Вакцинацию начинают в раннем детском возрасте:

первая прививка в 2 месяца.

вторая – в 4 месяца.

третья – в 6 месяцев.

четвертая – в 18 месяцев.

последующая прививка в 6 лет, далее - каждые 10 лет.

Если ребенок пропустил прививку по календарю, составьте у педиатра или семейного врача график введения недостающих доз.

"Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет. Дальнейшая плановая ревакцинация происходит каждые 10 лет", - отметили в сообщении.