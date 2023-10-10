Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать

Во время подготовки материала использовались комментарии Главного управления разведки Украины, авиационного эксперта Константина Криволапа, эксперта Defence Express Ивана Киричевского, а также информация источников РБК-Украина в спецслужбах.

Россия, увязнув в войне против Украины, не может производить военную технику и боеприпасы в нужных ей масштабах. В Кремле, стремясь восполнить запасы, делают ставку не только на собственное производство, но и ищут союзников среди таких же стран-изгоев, как и сама Россия.

Иран – одно из немногих государств, кто напрямую поставляет РФ технику и боеприпасы. Тегеран регулярно помогает Кремлю, несмотря на антииранские санкции, которые по своему количеству уступают разве что российским. Но есть у Ирана и то, что РФ пока не получила - баллистические ракеты.

18 октября заканчивается действие резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещала Ирану заключать договора на поставку ракет. Разговоры о том, что Тегеран может продать Кремлю баллистику, длятся уже больше года и в преддверие окончания срока запретов эта тема обсуждается вновь.

Параллельно с этим, несколько дней назад на Ближнем Востоке развернулся очередной эпизод военного конфликта, который грозит перерасти в полноценную войну. Иран, судя по всему, отыгрывает в этом не последнюю роль. Официально он поддерживает Палестину и, вполне вероятно, снабжает боевиков ХАМАС оружием. Все это может повлиять на возможное решение о передаче иранской баллистики российским оккупантам.

Изгои под санкциями

Тысячи дронов, боеприпасы и комплектующие – рейсы из Тегерана в Москву курсируют регулярно. Россия вдобавок занимается строительством завода по производству "шахедов" в Татарстане. Глядя на это, может создаться впечатление, что и баллистику Кремль с легкостью получит. Но в реальности отношения между двумя санкционными государствами куда сложнее, чем кажется.

Россию и Иран объединяет одинаковая враждебность к "коллективному Западу" и его идеологии. Кроме того, оба государства борются за выживание режимов диктатуры. В разное время Москва помогала Тегерану, поддерживая так или иначе его посягательства на близлежащие государства. Главная помощь, безусловно, состояла в обходе санкций, которые действуют по отношению к Ирану уже 44 года.

Али Хаменеи и Владимир Путин (фото: Getty Images)

РФ же не всегда была изгоем для мирового сообщества. Стремясь сохранять отношение с западными партнерами, Россия периодически голосовала за новые санкционные меры против Ирана и вводила запрет на поставку важного военного вооружения.

Один из основных конфликтов между Ираном и Россией возник еще до полномасштабной войны в Украине. Речь шла о делимитации Каспийского моря, то есть разделения его морских ресурсов на равные части для каждого государства, чья береговая линия проходит вдоль Каспия. Россия предложила свой план деления моря на секторы, где Ирану отводилась меньшая доля. Параллельно с этим морская флотилия РФ в акватории Каспийского моря неожиданно стала увеличиваться и активно военизироваться, отмечает эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"В 2021 году РФ принялась переводить свою каспийскую флотилию в статус полноценного флота. Там появились пороховые ракетные комплексы, батальоны морской пехоты. А потенциальным противником, даже если это не было произнесено вслух, должен был быть Иран, в первую очередь", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Несколькими годами ранее, воюя в Сирии, Россия искала аэродромы, на которых собиралась разместить свои тяжелые бомбардировщики. Одной из площадок предполагался Иран, но неожиданно в Тегеране ответили отказом. Кроме того, между РФ и Ираном длительное время существовал проект по строительству транспортной магистрали "Юг-Север" – железной дороги от Санкт-Петербурга до Персидского залива. В Тегеране надеялись, что транспортная магистраль станет еще одним путем обхода западных санкций. Один из узлов должен был пролегать через Нагорный Карабах, но в свете последних событий в регионе проект так и не был реализован.

"Также между РФ и Ираном был контракт, по которому уже на территории Ирана должны были построить железную дорогу на тысячу километров. И где-то весной, под новые санкции Запада, РЖД (холдинг "Российские железные дороги"– ред.) вышла из этого контракта. Кто бы мог подумать, когда это Россия выполняла санкции Запада? На фоне таких вещей удивительно, что Иран в принципе россиянам "шахеды" продал", – отмечает Киричевский.

Даже если не брать во внимание все "шероховатости" в отношениях Тегерана и Москвы, возникает вопрос, почему за год плотного сотрудничества в сфере поставок оружия Россия все еще не получила баллистические ракеты. По крайней мере, их использование оккупантами не зафиксировано, о чем говорит как западная, так и украинская разведки.

"По состоянию на сегодняшний день фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной прежде всего и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Возможно, все дело в резолюции Совбеза ООН, согласно которой Иран не может ни продавать, ни пользоваться баллистикой до октября 2023 года. Однако в действительности, несмотря на запреты ООН, Иран активно помогает йеменским хуситам, которые за годы войны смогли нарастить довольно обширный арсенал военной техники.

Еще в 2017 году представитель сил арабской коалиции, полковник Турки аль-Малики заявил, что хуситы запустили по Саудовской Аравии баллистические ракеты иранского производства. В 2018 году об этом же говорили и в Пентагоне, а в мае 2023 года Франция обвинила Иран в испытаниях ядерной баллистики, что также нарушает одну из резолюций ООН.

Портрет Али Хаменеи в Иране (фото: Getty Images)

Иными словами, иранское правительство не останавливают запреты Совбеза и в том, что в РФ до сих пор нет баллистики из Тегерана, другие причины. По мнению экспертов, Иран, скорее, и дальше будет вести прокси-войну в Персидском заливе, преследуя собственные интересы, нежели поможет России, продавая ей свои баллистические ракеты.

Более того, после нового эпизода военного конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что Иран помог палестинцам подготовиться к атаке. Официально Тегеран, безусловно, отрицает свою причастность к этому, но не скрывает, что поддерживает намерения ХАМАС. Все это дает основания полагать, что у иранцев сегодня есть более важные "союзники".

Однако РФ все же может получить иранскую баллистику. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь не только о деньгах, которыми может сопровождаться сделка между Ираном и Россией. Тегеран, как утверждают собеседники, находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, которое будет касаться военно-технической сферы.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особо выгоден самой Москве. Су-35 - это один из самых современных российсих истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций изготовить лишние самолеты в РФ сегодня не могут.

Кроме этого, существуют и другие признаки, говорящие о том, что в РФ не особо рассчитывают на щедрость Ирана. Один из них – попытка перепрофилировать собственные ракетные комплексы.

Своими силами

Когда появились первые сообщения о том, что иранцы могут продать россиянам баллистику, речь шла о двух ракетах – Fateh-110 и Zolfaghar. Помимо этого, 20 сентября во время поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран, главы "Корпуса стражей исламской революции" показали ему и другие разработки – новую крылатую ракету Paveh и ракеты типа SAM 358 и LACM 351 для поражения воздушных и наземных целей. Но и аналитики, и западная разведка сходятся во мнении, что если Иран и передаст России ракеты, это будут Fateh-110 и Zolfaghar.

Fateh-110 – это баллистическая ракета класса "земля-земля". Она по сути является копией советской ракеты 9М21 для ракетного комплекса "Луна-М". Существуют несколько поколений этих ракет, самое последнее способно поражать цели на расстоянии до 300 км.

Zolfaghar – это улучшенная версия Fateh, она может бить по объектам на расстоянии до 700 км. Сами иранцы утверждают, что ракеты высокоточные и рассчитаны на большую дальность, чем это заявлено изначально. Но это довольно приблизительная информация, отмечает Константин Криволап.

"То, что они (иранцы – ред.) на выставках, на форумах объявляют, этому особо верить нельзя. Я когда беру геометрию этих ракет, сравниваю с геометрией других ракет, я понимаю, что эта ракета может лететь 500-700 километров. А они говорят, что она летает тысячу. Я в это не верю", – отмечает Криволап в комментарии РБК-Украина.

Встреча Шойгу в Иране (фото: Getty Images)

С использованием этих ракет есть одна существенная сложность – специфические пусковые установки. Москве необходимо не только купить ПУ, но и обучить своих военных. А если эти установки будут уничтожены, в самих ракетах не будет смысла.

Готовясь к срыву отопительного сезона в Украине, россияне пытаются увеличить запасы иранских "шахедов". По информации Криволапа, Москва хочет выйти на показатель в 500 дронов месяц. Их будут "добывать" тремя путями – непосредственно закупка у Ирана, производство в Татарстане и масштабная узловая сборка с российскими и иранскими комплектующими. Дроны будут разного качества, точности и систем наведения, но главное, на что делают ставку оккупанты – количество.

"В прошлом месяце они сделали 503 дрона. Думаю, они будут стремиться организовать логистику, вести пуски из четырех точек – Чауда, Приморск-Ахтарск, курский аэродром, и четвертую где-то еще поставят. Будут пытаться запускать их большими количествами с разными интервалами, чтобы максимально путать наше ПВО", – отмечает Криволап.

Помимо этого, "шахеды" модернизировали – их оборудовали спутниковыми телефонами. Судя по всему, именно поэтому цена дрона возросла – по информации экспертов, сегодня иранский БПЛА обходится российским налогоплательщикам в 30-40 тысяч долларов. Установив спутниковый телефон, россияне отслеживают весь путь беспилотника и место, где его сбили – перед ударом ПВО телефон успевает передать координаты.

Иранская ракета Zolfaghar (фото: Getty Images)



В РФ также стремятся перепрофилировать системы С-400. Это зенитный ракетный комплекс, который россияне сегодня хотят использовать как баллистический. Если ракета была сконструирована как зенитная, на роль баллистики она подходит плохо, но все зависит от целей, которые ставят перед собой россияне – вряд ли удар этой ракетой будет высокоточным, но большие расстояния она преодолеет.

В РФ сегодня могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся поднять число до 150. Выпуск баллистики, по информации разведки, они увеличили в пять раз, по сравнению в прошлым годом – еще вначале 2023 оккупанты могли сделать за месяц около 5 баллистических ракет и 2-3 крылатых, в августе их количество увеличилось до 30 и 12 соответственно. Что же касается "зениток" для С-400, их могут производить около 40 ракет в месяц. Плюс к этому – больше 40 комплексов "Искандер", которые могут выпускать как крылатые так и баллистические ракеты. Но в Москве, в любом случае, пытаются собрать как можно больше средств, которыми они будут бить по Украине. Главный расчет на то, что хотя бы 20% из них попадут в цель.

Если же Иран все-таки даст России свои ракеты, вряд ли они будут их использовать как средство поражения инфраструктуры, отмечает Криволап. Скорее, с их помощью оккупанты будут заниматься террором городов и создавать "информационный шум" для операторов РЛС.

Украинские дипломаты, ведя переговоры с союзниками, постоянно говорят о необходимости систем ПВО. Военные, в свою очередь, отмечают, что Украине не просто нужна противовоздушная оборона разного радиуса действия. Речь идет об эшелонированной системе, объединенной в одном информационном поле. И если для борьбы с дронами у ВСУ есть мобильные группы, которые отстреливают БПЛА зачастую с помощью пулеметных установок, то для защиты от баллистических ракет систем ПВО все еще недостаточно.

По сути, иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar ничем не отличаются от баллистики, которая есть у самих россиян, то есть украинские военные уже знают, как с ней бороться. Для этого необходимы, прежде всего, комплексы SAMP-T и Patriot, а сегодня в Украине их недостаточно. Системами ПВО среднего радиуса действия также могут сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории, но делать это гораздо сложнее.

Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность, отмечает спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективные и точные, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучшие, но они не лучше, чем Искандер, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", – отметил Игнат.

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В иранских "шахедах", которые запускают в Украину, находят китайские двигатели. Эта информация, помимо очевидного, важна еще и тем, что Россия вполне способна и сама наладить выпуск беспилотников, даже если Иран и вовсе откажется ей помогать. Врага не стоит недооценивать. Стремясь истощить Украину, РФ постоянно ищет способы производства и союзников, способных ей в этом помочь.

В этом контексте для Украины как никогда важно получать западную помощь. На сегодняшний день на территории страны развернуто беспрецедентное количество противовоздушных средств обороны, но их все еще недостаточно для создания эшелонированного ПВО, которое поможет отбить максимальное количество атак – как беспилотников, так и ракет любого типа и любого производства.