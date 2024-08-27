Чем можно заменить дорогую автокосметику: ТОП-5 надежных рецептов

Любой водитель использует в своей практике целый набор продуктов автохимии. И этих препаратов в гараже и багажнике было еще больше, если бы они стоили не так дорого. Между тем многим словно чисто автомобильным препаратам можно подобрать вполне адекватную замену "на стороне".

Одни продукты автохимии заметно облегчают водительскую жизнь, без других порой вообще нельзя обойтись – недаром полки автомагазинов полны самыми разными флаконами и баллончиками. Но любой сообразительный студент химического факультета докажет вам, что многое из автомобильной косметики можно приобрести в другом месте без наценки за принадлежность к автомобильной сфере применения.

Ароматизатор салона

Уютную атмосферу и успокаивающее настроение в салоне стиха создает даже самая простая пахучка. В фабричном исполнении она стоит недорого, но ваш крафтовый вариант поможет подобрать свой аромат. Скажем, немного смочите любимой туалетной водой бумажную салфетку и оставьте ее в кармане на торпедо. Еще проверенный способ – только смолотый кофе в любом "дышащем" пакетике или коробочке с отверстиями. Ваш успех в оформлении этого ароматизатора определит место, где вы сможете его установить под сиденьем или на видном месте на торпедо. Утром этот кофейный ароматизатор нужно будет встряхивать.

Полироль для торпедо

Стандартные средства для пластика салона содержат силикон, он оставляет глянцевый слой на панелях и заполняя микроцарапины, маскирует их. Имеющийся в каждом доме аналог – влажная губка для ухода за кожаными изделиями и обувью. Эти инструменты пропитаны бесцветным веществом, подобным силикону, и оно создает эффект не хуже, чем фабричная автополироль. Может быть, обработанное таким образом торпедо будет казаться слишком масляным, тогда нужно легко протереть поверхность сухой мягкой салфеткой – лишний глянец исчезнет, однако свежесть пластика сохранится.

Реставратор резины

Резиновые изделия наружу автомобиля со временем теряют вид – приобретают неоднородный беловатый или серый цвет, а со временем получают трещины. Защитить резину шин, молдингов и уплотнителей окон и придать им новый вид помогает так называемый реставратор резины. Можно приобрести фирменный препарат в магазине, а можно купить бутылочку глицерина в ближайшей аптеке. Разведите аптекарский препарат пополам с водой и салфеткой наносите на резину – она станет черной и свежей с виду. Кстати, щедро смазанные глицерином старые уплотнители, ставшие жесткими от времени, станут более мягкими, и их можно будет использовать, как новые.

Полироль для хрома

Настоящий хром сегодня можно найти разве что на ретроавтомобилях, и это объясняет высокую цену препаратов по уходу за хромом в магазинах. Однако, когда вам нужно просто убрать точки ржавчины и старый налет окислов с хромированной поверхности, не торопитесь в магазин автотоваров. В большинстве случаев поможет салфетка, смоченная растворителем для красок, проворным маслом или даже кока-колой (в ней есть слабый раствор кислоты).

Против запотевания окон

Микрокапли влаги, которые оседают изнутри на стекле салона, мешают водителю видеть дорогу в сырую и холодную погоду. Для борьбы с этим есть специальные препараты, которыми натирают окна изнутри. Из народных средств – обычная пена для бритья или гель того же предназначения. В них содержатся вещества, препятствующие образованию микрокапель на поверхности. Вдобавок мыльная пена уберет из стекла загрязнения, и это тоже снижает его склонность к запотеванию. Пену следует набрызгать на часть стекла, которую нужно защитить от запотевания, равномерно растереть салфеткой и оставить для высыхания. А уже потом отполируйте стекло мягкой чистой салфеткой или сухим бумажным полотенцем, чтобы окно стало прозрачным.

Кратко

На самом деле перечень химических уловок можно было бы продолжить. Но, надеемся, вы поняли главное правило бюджетного подхода к автохимии: выяснить принцип действия препарата и найти его аналог в магазине бытовой химии, аптеке или дома. Правда, есть одна оговорка: в случае сомнений относительно результата ваших автохимических разведок обратитесь к специалисту – например, учителю химии вашего ребенка. Если такого консультанта нет, надежным вариантом будет поход в автомагазин за гарантированно безопасным средством.