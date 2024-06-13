Чем греко-католики отличаются от римо-католиков: верования, традиции и обычаи

Римско-католическая церковь

Это самая большая церковь Католической церкви и западного христианства, использующая римский обряд. Ее возглавляет епископ Рима Папа Римский. В Римско-католической церкви используют латинский язык и родные языки стран, живут по новоюлианскому календарю.

Иногда Римско-католическую церковь называют Латинской, чтобы отличать от восточных католических церквей.

В Латинской церкви конфирмацию (таинство миропомазания детей или обряд сознательного исповедания веры) совершают, когда существует угроза смерти. Человек, который собирается принять крещение, должен "иметь разум, быть должным образом обучен, должным образом распоряжен и способен восстановить обеты крещения".

Дети должны понимать таинство крещения и осознавать свое решение, в отличие от восточного обряда, где детей крестят еще младенцами.





Костел Святого Николая в Киеве (фото: Getty Images)

В Римско-католической церкви священникам запрещено вступать в брак как следствие обязанности соблюдать безупречность.

Исключение сделали только для женатого духовенства из других церквей, которые присоединяются к католической церкви. В Латинской церкви только они могут быть женатыми священниками.

В этой церкви существует символ веры Filioque. Он достаточно похож на святую Троицу в восточном обряде, где есть Святой Дух, Отец и Сын.

Символ Святой Троицы (иллюстрация: Википедия)

В веровании Римско-католической церкви присутствует так называемое "чистилище". Сюда попадают души тех людей, которые умерли "в благодати Божией, но недостаточно очищены". Чтобы стать святыми, нужно пройти этап чистилища.

Подобно традициям восточного обряда в Римско-католической церкви также есть понятие "непорочного зачатия" и "первородного греха".

Римско-католики крестятся всей ладонью правой руки, слева направо.

Известно также, что у римскоо-католиков храмы внутри украшают не иконы, а статуи.

Греко-католическая церковь

Восточная католическая церковь византийской литургической традиции. Из-за разных исторических перипетий традиции и обычаи греко-католические церкви могут отличаться от страны к стране.

Общим для греко-католических церквей является греческий обряд, который, несмотря на это, существует в разных вариантах. Богослужения совершаются на разных литургических языках.

В мире наиболее многочисленной греко-католической церковью является Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

Патриарший собор воскресения Христова в Киеве (фото: ugcc.ua)

Она признает восхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. И соответственно признает и сам символ Святой Троицы.

В УГКЦ также существуют понятия "непорочного зачатия", "первородного греха" и "чистилища". В этой вере очень широко чтят Деву Марию.

Греко-католики крестятся сначала сверху вниз, а затем - справа налево.

В отличие от Римско-католической церкви, использующей латинский язык, УГКЦ пользуется славянским или современным украинским. К тому же Греко-католическая церковь хоть и признает Папу, но сохраняет собственную иерархию и традиции.

Календари РКЦ и ГКЦ в Украине.

Рассмотрим даты основных праздников, которые не являются переходными:

Петра и Павла. У римо-католиков и греко-католиков 29 июня.

У римо-католиков и греко-католиков 29 июня. Успения Пресвятой Девы Марии. У римо-католиков и греко-католиков 15 августа.

У римо-католиков и греко-католиков 15 августа. Всех святых. У римо-католиков и греко-католиков 1 ноября.

У римо-католиков и греко-католиков 1 ноября. Рождество. У римо-католиков и греко-католиков 25 декабря.

У римо-католиков и греко-католиков 25 декабря. Сретение Господне. У римо-католиков и греко-католиков 2 февраля.

В то же время, даты переходных праздников отличаются. К примеру, в 2024 году римо-католики отпраздновали Пасху 31 марта, а греко-католики в Украине вместе с православными 5 мая.