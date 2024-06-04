Какие церковные праздники в Украине летом по новому календарю: полный список и даты

Летом украинцы будут отмечать несколько больших церковных праздников. После календарной реформы ПЦУ даты изменились, но не для всех праздничных дней.

РБК-Украина в материале ниже приводит перечень всех церковных праздников на лето 2024 года по новому календарю.

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Новый календарь праздников: как изменились даты

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. После реформы дать всех "непереходных" праздников сместились на 13 дней раньше, а вот все "подвижные" праздники определяются по старым правилам.

"Подвижные" праздники – это Пасха и связанные с ней. Дата Воскресения Христова ежегодно меняется в зависимости от дня наступления полнолуния после весеннего равноденствия.

От даты Пасхи зависят: период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день после Пасхи).

Церковные праздники в июне

Поскольку Пасха 2024 пришлась на 5 мая, то в этом году летом будем отмечать:

Вознесение Иисуса Христа , отмечается на 40-й день после чуда Воскресения – 13 июня.

, отмечается на 40-й день после чуда Воскресения – 13 июня. Праздник Троицы или Пятидесятница, знаменует приход Святого Духа и рождение Церкви – 23 июня (является также государственным праздником).

Фото: Троица 2024 выпадает на 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

По новому календарю на июнь приходится Рождество Иоанна Крестителя, который окрестил Сына Божьего, или Ивана Купала – 24 июня (ранее 7 июля).

День святых апостолов Петра и Павла будем отмечать 29 июня вместо 12 июля.

Собор славных и всехвальных 12 апостолов приходится на 1-е воскресенье после Пятидесятницы, воскресенье Всех святых – 30 июня.

Июльские праздники

С 1 июля 2024 должен был начаться Петров пост, однако ПЦУ отменила его из-за смещения дат в этом году в новом календаре.

Обычно Петров пост начинается через неделю после празднования Троицы и продолжается до дня святых Петра и Павла. Но в 2024-м Пятидесятница выпадает на 23 июня, а день Петра и Павла – на 29 июня, поэтому времени на пост не осталось.

При этом в Православной церкви предложили тем, кто желает поститься, выбрать для этого дни после праздника с 1 по 5 июля 2024.

В июле празднуется День святого равноапостольного князя Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь – 15 июля (вместо 28 июля).

Стоит отметить, что 15 июля 2024 в Украине также отмечается День государственности. Праздник был установлен в 2022-м в честь крещения Киевской Руси - Украины, а в 2023 году был перенесен с 28 июля на 15-е из-за календарной реформы ПЦУ.

Календарь праздников на август

В августе будем отмечать несколько церковных праздников со вкусными народными традициями.

Маковея (Медовый Спас) , Перенесение честного креста – 1 августа (вместо 14 августа);

, Перенесение честного креста – 1 августа (вместо 14 августа); Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа);

– 6 августа (вместо 19 августа); Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа);

– 15 августа (вместо 28 августа); Ореховый Спас – 16 августа (вместо 29 августа).

Кроме того, перед праздником Успения Пресвятой Богородицы будет двухнедельный Успенский пост – с 1 по 14 августа.

Фото: Троица в Украине – государственный праздник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Будет ли выходной на Троицу и День государственности

Два больших церковных праздника летом совпадают с государственными праздниками Украины. Речь идет о Троице 23 июня и Дне святого князя Владимира Великого, Дне крещения Киевской Руси - Украины (День украинской государственности) 15 июля.

Согласно КЗоТ, эти дни должны быть выходными, а поскольку Троица выпадает на воскресенье, дополнительным выходным должен быть следующий понедельник – 24 июня.

В 2024 году по случаю этих праздников украинцы могли бы иметь "удлиненные выходные": с 22 по 24 июня – на Троицу; с 13 по 15 июля – на День государственности.

Однако из-за военного положения в стране все дополнительные выходные отменяются.

При подготовке материала использовались: церковный календарь ПЦУ, публикация на Facebook-странице ПЦУ, Wikipedia, указ президента №455/2023.