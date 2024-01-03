Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее переговоры по обмену, - Зеленский

"Сегодня несмотря на все, несмотря на все вызовы - хорошая новость за долгое время. Удалось освободить из российского плена более 200 наших людей. Воинов и - очень важно - гражданских. Помним обо всех украинцах, которые в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина использует любую возможность для обмена. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных

"Сейчас я рад, что удалось разблокировать обмен. Домой вернули и воинов Вооруженных Сил, и воинов Национальной гвардии. Пограничники, воины ВМС. Большинство – солдаты и сержанты. Но и офицеры. Действительно хороший день для Украины. Часть из этих наших воинов – защитники Мариуполя и "Азовстали", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, о части из уволенных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести.

"Благодарю всю команду, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко. И, конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Что больше россиян. берем в плен, тем более результативны будут переговоры по обменам", - подчеркнул он.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не производили обмены пленными. Однако днем среды, 3 января, стало известно, что Украина вернула из российского плена 230 военных, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс .

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.

В начале декабря президент Зеленский говорил, что процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Однако украинская сторона работала над возвращением неплохого количества защитников. Вероятно, тогда речь шла о сегодняшнем обмене.

До этого обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.