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Чилійський боксер феєричним нокаутом вирубив суперника: яскраве відео

Автор: РБК-Україна

В чилійському Коп’яно відбувся вечір боксу. В головній події вечора відбувся фантастичний нокаут.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Місцевий боксер Едуардо Сулета (5-0, 4 KO) зустрічався з аргентинцем Хосе Ігнасіо Бальседо (7-4).

Це був восьмираундовий поєдинок у напівсередній ваговій категорії. В сьомому раунді Сулета завдав потужний удар з лівої, який відправив Бальседо в нокаут.

Цікаво, що прізвисько Бальседо "Нокаут". Але цього разу в нокауті опинився сам аргентинець, який довго не міг прийти в себе і підвестись щоб привітати суперника.

Нагадаємо, що Олександр Усик замість реваншу проти Ентоні Джошуа, може провести бій проти Тайсона Ф’юрі.

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Бокс