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В Чили бушует более 150 лесных пожаров: огонь охватил тысячи гектаров, есть погибшие

Фото: В Чили бушует более 150 лесных пожаров (twitter.com/tinathemelis)
Автор: Олег Васкив

В Чили лесные пожары охватили уже более 8300 гектаров. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере 5 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным СМИ, глава МВД страны Каролина Тоха заявила, что четверо погибших были местными жителями, что не успели спастись, а пятый - огнеборцем.

"Министр сказала, что в Чили бушует 151 лесной пожар, 65 уже удалось взять под контроль, а 39 - потушить", - пишет агентство.

Президент 3 февраля объявил в наиболее пострадавших регионах Биобио и Нубле режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в чилийской провинции и коммуне Антофагаста 31 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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