У Чилі в результаті сильних злив загинули 9 людей

Річки вийшли з берегів та пошкодили 820 будинків, ще 78 будинків отримали сильні пошкодження, а 75 були повністю зруйновані

В Чили в результате последствий сильных дождей, обрушившихся на север страны, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Нацуправления по чрезвычайным ситуациям страны.

"В провинции Лоа погибли три человека, а в северной зоне - еще шесть человек лишились жизни", - заявил Пиньера.

Президент сообщил, что вышедшие из берегов реки повредили 820 домов, еще 78 домов получили сильные повреждения, а 75 были полностью разрушены.

Отмечается также, что из-за ливней было нарушено движение примерно по 20 дорогам и шоссе страны, но на данный момент оно восстановлено.

Пиньера сообщил, что объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы, прервав из-за стихии свой отпуск он направился в пострадавшие районы.

Напомним, на северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек. Уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов.