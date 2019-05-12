У Чилі перевернувся пасажирський автобус, є загиблі

В результаті аварії пасажирського автобусу, яка сталася у Чилі ввечері 11 травня, загинули 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на biobiochile.cl.

Як повідомляється, водій автобусу, щоб уникнути зіткнення з вантажівкою, здійснив маневр, який призвів до перекидання транспортного засобу. В результаті аварії 6 осіб загинули.

Зазначається, що щонайменше 53 людини отримали поранення. Дев'ять осіб отримали серйозні травми. Серед поранених двоє дітей.

Нагадаємо, раніше у Індії автобус з пасажирами впав в ущелину завглибшки 60 метрів. В результаті інциденту 9 осіб загинули та ще 26 отримали поранення. Водій автобуса втратив керування. Аварія сталася в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення. Зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок.

РБК-Україна писало, що Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосесс Виллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 осіб, ще 18 отримали поранення.