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У Чикаго сталася стрілянина, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 03:39
У Чикаго сталася стрілянина, є загиблі
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Внаслідок стрілянини двоє людей загинули

У Чикаго (Іллінойс, США) відбулася стрілянина унаслідок якої двоє людей загинули, ще одна перебуває у критичному стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.

Так, під час стрілянини було поранено п’ятеро людей.

"Влада стверджує, що дві людини загинули, а п'ять інших були поранені під час стрілянини неподалік бару на далекій південній околиці Чикаго", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що один з нападників відкрив вогонь по натовпу із автомобіля  Ford, невідомо, чи хто-небудь з його мішеней був учасником бійки чи нападник стріляв навмання.

Двоє з чоловіків віком 36 та 39 років померли після того, як їх доправили у медичний центр Чиказького університету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. 

Начальник поліції повідомила, що заарештованого впізнали як 47-річного Реджинальда Уоллеса з Лос-Анджелеса. Вона зазначила, що його впізнали протягом 30 годин після стрілянини і заарештували в Лос-Анджелесі.

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