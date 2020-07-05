У Чикаго відкрили стрілянину на святі, серед загиблих діти

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Серед загиблих 14-річний хлопчик і 7-річна дівчинка

У місті Чикаго, Сполучені Штати, сталася стрілянина на сімейній вечірці на честь Дня незалежності. В результаті події загинули п'ять осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Associated Press.

Серед загиблих 14-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Четверо невідомих відкрили вогонь по групі людей і зникли з місця події. Двоє загинули на місці, двоє померли в лікарні.

7-річна дівчинка була смертельно поранена в голову, стоячи на тротуарі біля будинку своєї бабусі під час вечірки до Дня незалежності США.

Поліція ввела в дію план перехоплення, але заарештувати підозрюваних поки не вдалося.

Нагадаємо, раніше у нічному клубі Південної Каліфорнії сталася стрілянина.

Крім того, у Сіетлі автомобіль в'їхав у натовп протестувальників.

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Автор: РБК-Україна