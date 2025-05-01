Освобождает ли вероисповедание от службы во время военного положения? Решение суда

Во время военного положения все граждане Украины, включая Свидетелей Иеговы, обязаны выполнять воинский долг и служить в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Во вторник, 15 апреля, суд вынес решение по делу мужчины, которого приговорили к трем годам тюремного заключения за невыполнение повестки в ТЦК, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

В решении суда указано, что мужчина, который отказался служить в армии из-за своих религиозных убеждений, проходил срочную службу в 1996 году, следовательно, он является военнообязанным. Кроме того, он крестился как Свидетель Иеговы в ноябре 2023 года.

Защита утверждала, что мужчина не явился в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, которая запрещает военную службу, и требовала отмены приговора. Однако Верховный Суд оставил решение предыдущих инстанций без изменений, объяснив, что в мирное время в Украине есть альтернатива военной службе, но в условиях войны, когда речь идет о мобилизации и угрозе существованию государства, это исключение не действует.

"Верховный Суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, которая подверглась агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания", - сказано в решении суда.

В суде подчеркнули, что в условиях масштабной оборонительной войны, которую Украина ведет против значительно более сильного агрессора, государство имеет право требовать выполнения воинского долга от всех граждан без исключений. Верховный Суд также отметил, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такой большой войны, как сейчас в Украине.

"По мнению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы", - добавили в суде.