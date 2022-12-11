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Остановился ли экспорт зерна из одесских портов после последней атаки: ответ министра

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Одесса, Воскресенье 11 декабря 2022 12:07
Остановился ли экспорт зерна из одесских портов после последней атаки: ответ министра Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Трейдеры не планируют останавливать отгрузку зерна из портов Одесской области после последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в комментарии Reuters.

По его словам, проблемы со светом есть, однако из-за них экспорта украинского продовольствия "зерновым коридором" не прекратился.

"Проблемы есть, но никто из трейдеров не говорит о приостановке поставок. Порты используют альтернативные источники энергии", - сказал Сольский.

Напомним, вчера ночью оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области иранскими дронами-камикадзе. В результате почти вся область осталась без света.

Сейчас ситуация в регионе постепенно нормализуется, а потребителям точечно возвращают свет.

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Одесса Николай Сольский
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