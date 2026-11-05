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Остановится ли канализация в Киеве из-за обстрелов: что говорят в КГГА

11:31 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Из-за прекращения водоснабжения нагрузки на канализационную систему Киева фактически исчезают, поскольку объемы стоков падают до минимума.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

Он пояснил, что водоснабжение и водоотвод является единой системой, требующей постоянного резервного энергообеспечения.

Первый этап обеспечения генераторами мощностью 16 МВт был направлен именно на наиболее критические объекты, в частности, на систему водоотвода.

"Здесь нужно понимать физику процесса. Если прекращается водоснабжение, соответственно количество стоков уменьшается до критического уровня, то есть нагрузки на канализационную систему фактически нет", - отметил Пантелеев.

Он добавил, что в публичном пространстве распространяется много разной информации и манипуляций по работе коммунальных сетей. По словам Пантелеева, власти проводят встречи именно для разъяснения ситуации и предоставления достоверной информации.

Напомним, Пантелеев также сообщил, что на полное подключение домов киевлян к теплу необходимо около 10 дней. Отопление запускается по всем районам Киева одновременно.

Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий рассказал, что Киев получит от Кабмина 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала.

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