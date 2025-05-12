Остановит ли Костюк Соболенко? Украинки на WTA 1000 в Риме: когда играют и какие прогнозы

В целом на соревновании в Италии более уверенно выглядит Костюк. Свитолина очень тяжело прошла два первых круга. Но у Марты гораздо более сложная соперница.

Свитолина - Коллинз

Лидер отечественного тенниса сегодня первой выйдет на корт. Примерно в 15:00 по Киеву она сыграет с 35-й ракеткой мира - американкой Даниэль Коллинз. Напомним, что Свитолина сейчас - 14-я в рейтинге.

Соперницы ранее играли между собой трижды, причем все встречи состоялись на хардовом покрытии. Счет личных противостояний - 2:1 в пользу Коллинз. Последний матч состоялся два месяца назад в американском Индиан-Уэллсе: тогда Свитолина уверенно выиграла - 6:2, 6:4.

Букмекеры отдают предпочтение украинской теннисистке. Коэффициент на ее победу составляет - 1,66-1,67. На успех Коллинз - 2,20-2,24.

Костюк - Соболенко

Костюк примерно в 21:30 выйдет на матч против лидера мирового рейтинга - "нейтральной" белоруски Арины Соболенко.

Костюк и Соболенко встречались в четвертьфинале предыдущего "тысячника" - в испанском Мадриде. Там украинка провела очень конкурентный поединок, который вполне могла завершить в свою пользу. Но уступила в тяжелом матче с двумя тай-брейками - 6:7, 6:7.

В целом Костюк играла с Соболенко трижды в карьере и неизменно уступала в двух сетах. Дважды это было на грунтовых кортах и однажды - на харде.

Специалисты букмекерских контор отдают в противостоянии значительное преимущество "нейтралке". Ставки на Соболенко - 1,33, на Костюк - 3,32.