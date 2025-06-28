Вырастут ли платежи? Тарифы ЖКХ с 1 июля и к чему готовиться пенсионерам

Главное:

Какая стоимость коммуналки в июле 2025 года?

Что изменится при оформлении субсидии?

Кто получит доплату к пенсии?

Что известно о помощи ООН для пенсионеров?

Тарифы ЖКХ в июле 2025

Июль 2025 не принесет изменений в сфере жилищно-коммунальных услуг. Тарифы остаются стабильными благодаря мораторию на время военного положения и другим решениям правительства.

С начала полномасштабной войны цена за услуги теплоснабжения, горячей воды, газа зафиксирована для украинских бытовых потребителей.

Газоснабжение

Абоненты "Нафтогаз", которыми являются большинство украинцев, в июле продолжат платить за поставку природного газа по тарифному плану "Фиксированный" – 7,96 грн/куб.м.

В компании заверили, что этот тариф будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2026, с учетом действующего моратория на повышение стоимости природного газа.

Холодная вода

Тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотвода зависит от места проживания потребителя.

В больших городах тарифы для водоканалов согласовывает НКРЭКУ, и они остаются неизменными с начала полномасштабной войны, хотя и было несколько неудачных попыток пересмотра.

Фото: тарифы на воду в июле не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)

Так, в Харькове за холодную воду платят 24,51 грн/куб.м, во Львове – 25,88 грн/куб.м, в Киеве – 30,38 грн/куб.м, а в Днепре тариф составляет 47,18 грн/куб.м.

При этом в небольших населенных пунктах решение о тарифах утверждают местные власти, поэтому цены могут изменяться.

Свет

В последний раз цена на электроэнергию для населения менялась более года назад. В июне 2024 тариф повысили до 4,32 грн/кВт-час. Таким он остается и по сей день.

Согласно решению правительства, текущая стоимость киловатта электроэнергии для бытовых потребителей сохранится минимум до 31 октября 2025.

В то же время для владельцев двухзонных счетчиков есть возможность экономить на оплате за свет благодаря "ночному тарифу" – 2,16 грн/кВт-час. Сниженная цена действует ежедневно с 23:00 до 07:00.

Назначение субсидии в июле 2025

С 1 мая в Украине начался неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Для большинства домохозяйств, получавших субсидии в предыдущем периоде, переназначение выплаты было автоматическим.

В течение мая-июня действовала норма, согласно которой при первом обращении за субсидией до 30 июня, назначение помощи происходило на весь неотапливаемый сезон.

Если же домохозяйство впервые обратится за субсидией в июле, назначение льготы произойдет только с даты соответствующего обращения.

Подать документы можно онлайн (на сайте или через приложение ПФУ, через портал "Дия") или лично обратившись в структурные подразделения Пенсионного фонда, ЦНАПы, органы местной власти.

Отметим, что получатели субсидии обязаны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней с момента наступления этих изменений.

Фото: субсидии с июля будут назначаться не на весь неотапливаемый сезон (Getty Images)

Кроме субсидий для отдельных категорий украинцев действуют льготы на оплату коммуналки в размере от 25% до 100%.

Их могут оформить участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны; многодетные семьи; семьи погибших защитников и защитниц; пенсионеры, работавшие в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.п.); пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и т.д.

Выплата пенсии в июле

Для пенсионеров в этом году состоялось повышение выплат благодаря плановой индексации в марте. Категории работающих пенсионеров увеличили выплаты с апреля, но из-за особенностей отчетности, новые суммы пенсий поступили на счета в июне с учетом доплат за апрель и май.

Больше массовых перерасчетов пенсий в 2025 году не планируется, однако в июле надбавку получат пенсионеры при достижении определенного возраста:

570 грн – для пенсионеров старше 80 лет;

– для пенсионеров старше 80 лет; 456 грн – для тех, кому исполнилось от 75 лет;

– для тех, кому исполнилось от 75 лет; 300 грн – для лиц в возрасте от 70 лет.

Эта выплата начисляется ежемесячно автоматически при достижении лицом соответствующего возраста и при условии, что сумма пенсии не превышает 10340 грн.

Фото: пенсионеры имеют право на возрастные надбавки в июле (Getty Images)

Помощь от ООН для пенсионеров

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продлила срок действия выплат наиболее уязвимым категориям населения Украины еще на один месяц – до конца июля 2025.

Речь идет, в частности, об украинских пенсионерах, которые:

получают пенсию (со всеми доплатами) менее 3250 грн;

не получали никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций) с марта 2023;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях).

Также программа ВПП ООН распространяется на лиц, не имеющих права на пенсию или лиц с инвалидностью; которые имеют инвалидность с детства или дети с инвалидностью и получают государственную социальную помощь менее 3250 грн и не получают никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций).

Скриншот facebook.com/WFPinUkraine

Помощь поступает автоматически на карту или через "Укрпошту", заявки подавать не нужно. Сумма пособия – 3250 грн, или доплата к этой сумме, если размер пенсии меньше нее.

При подготовке материала использовались: публикации Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины, Правительственного портала, страница World Food Programme в Facebook.