Вырастут ли платежи? Тарифы ЖКХ с 1 июля и к чему готовиться пенсионерам

С 1 июля тарифы на коммуналку в Украине останутся стабильными. Однако субсидии на оплату ЖКХ будут назначать только с даты обращения, а не на весь неотапливаемый сезон. Пенсионеры получат возрастные надбавки, и отдельные категории могут рассчитывать на помощь ООН.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, сколько будем платить за коммуналку, а также что будет с субсидиями и пенсиями в июле 2025.
Главное:
Июль 2025 не принесет изменений в сфере жилищно-коммунальных услуг. Тарифы остаются стабильными благодаря мораторию на время военного положения и другим решениям правительства.
С начала полномасштабной войны цена за услуги теплоснабжения, горячей воды, газа зафиксирована для украинских бытовых потребителей.
Газоснабжение
Абоненты "Нафтогаз", которыми являются большинство украинцев, в июле продолжат платить за поставку природного газа по тарифному плану "Фиксированный" – 7,96 грн/куб.м.
В компании заверили, что этот тариф будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2026, с учетом действующего моратория на повышение стоимости природного газа.
Холодная вода
Тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотвода зависит от места проживания потребителя.
В больших городах тарифы для водоканалов согласовывает НКРЭКУ, и они остаются неизменными с начала полномасштабной войны, хотя и было несколько неудачных попыток пересмотра.
Так, в Харькове за холодную воду платят 24,51 грн/куб.м, во Львове – 25,88 грн/куб.м, в Киеве – 30,38 грн/куб.м, а в Днепре тариф составляет 47,18 грн/куб.м.
При этом в небольших населенных пунктах решение о тарифах утверждают местные власти, поэтому цены могут изменяться.
Свет
В последний раз цена на электроэнергию для населения менялась более года назад. В июне 2024 тариф повысили до 4,32 грн/кВт-час. Таким он остается и по сей день.
Согласно решению правительства, текущая стоимость киловатта электроэнергии для бытовых потребителей сохранится минимум до 31 октября 2025.
В то же время для владельцев двухзонных счетчиков есть возможность экономить на оплате за свет благодаря "ночному тарифу" – 2,16 грн/кВт-час. Сниженная цена действует ежедневно с 23:00 до 07:00.
С 1 мая в Украине начался неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Для большинства домохозяйств, получавших субсидии в предыдущем периоде, переназначение выплаты было автоматическим.
В течение мая-июня действовала норма, согласно которой при первом обращении за субсидией до 30 июня, назначение помощи происходило на весь неотапливаемый сезон.
Если же домохозяйство впервые обратится за субсидией в июле, назначение льготы произойдет только с даты соответствующего обращения.
Подать документы можно онлайн (на сайте или через приложение ПФУ, через портал "Дия") или лично обратившись в структурные подразделения Пенсионного фонда, ЦНАПы, органы местной власти.
Отметим, что получатели субсидии обязаны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней с момента наступления этих изменений.
Кроме субсидий для отдельных категорий украинцев действуют льготы на оплату коммуналки в размере от 25% до 100%.
Их могут оформить участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны; многодетные семьи; семьи погибших защитников и защитниц; пенсионеры, работавшие в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.п.); пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и т.д.
Для пенсионеров в этом году состоялось повышение выплат благодаря плановой индексации в марте. Категории работающих пенсионеров увеличили выплаты с апреля, но из-за особенностей отчетности, новые суммы пенсий поступили на счета в июне с учетом доплат за апрель и май.
Больше массовых перерасчетов пенсий в 2025 году не планируется, однако в июле надбавку получат пенсионеры при достижении определенного возраста:
Эта выплата начисляется ежемесячно автоматически при достижении лицом соответствующего возраста и при условии, что сумма пенсии не превышает 10340 грн.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продлила срок действия выплат наиболее уязвимым категориям населения Украины еще на один месяц – до конца июля 2025.
Речь идет, в частности, об украинских пенсионерах, которые:
Также программа ВПП ООН распространяется на лиц, не имеющих права на пенсию или лиц с инвалидностью; которые имеют инвалидность с детства или дети с инвалидностью и получают государственную социальную помощь менее 3250 грн и не получают никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций).
Скриншот facebook.com/WFPinUkraine
Помощь поступает автоматически на карту или через "Укрпошту", заявки подавать не нужно. Сумма пособия – 3250 грн, или доплата к этой сумме, если размер пенсии меньше нее.
При подготовке материала использовались: публикации Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины, Правительственного портала, страница World Food Programme в Facebook.
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