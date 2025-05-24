Исчезнут ли каштаны из Киева: что на самом деле происходит с символом города

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Исчезают ли в Киеве каштаны?

Как лечат символ Киева?

Как влияет война и климат на каштаны?

Где в Киеве больше всего каштанов?

- Правда ли, что киевские каштаны постепенно исчезают? В чем может быть причина?

- Каштаны - это живой организм, растительный. Но в последнее время, последние десятки лет, мы очень мало сажаем конских каштанов. Те, что сейчас мы видим в столице - это еще посаженные конские каштаны с середины и ранее 20-го века. Поэтому они, как и все живые организмы, стареют. Именно поэтому может показаться, что они постепенно выпадают. Но самая главная на сегодня причина - это просто старение растений.

- Как долго могут жить деревья в условиях города?

- В условиях города они гораздо меньше живут, их возраст где-то так 70-80 лет. В таких условиях это уже максимальный возраст. И они постепенно выпадают, а мы очень мало сажаем.

Фото: аллея каштанов в Киеве (GettyImagеs)

- Только старение влияет на исчезновение каштанов или, возможно, есть другие экологические проблемы?

- Старение это одна из причин. Вторая причина - деревья лечат от минирующей каштановой моли, это та что грызет листовую пластину. Ее сейчас в последние годы гораздо меньше в Киеве, но там где более экологически чище она еще есть. Если посмотреть на листья каштана в конце июля, августе и сентябре, то там повреждений от каштановой моли где-то 20%.

Все остальное - это некрозы, которые возникают, то есть отмирание. Эти коричневые листья - это некрозы, это не каштановая моль. Эти некрозы, отмирание ткани, вызванные совсем другими причинами. Это и ослабление иммунитета растений, и жара в полтора-два месяца, ну и загазованность воздуха Это три основные причины, почему страдает конский каштан.

А лечить его можно и нужно, но там, где повреждения от минирующей каштановой моли. Однако этот максимум ее заражения уже прошел. Он сейчас идет на спад, как и в западной Европе, так и у нас. И если растение здорово, то оно само эффективно борется с вредителем.

Фото: минирующая моль каштановая (syngenta.ua)

- Как война влияет на состояние каштанов и экологию? Могут ли эти факторы иметь последствия для растений?

Только если это механические повреждения, а по другому я не вижу. Понимаете, растения, если говорить о растениях, это миллионы лет эволюции, и они пережили вулканическую эпоху, когда были токсичные газы от вулканов, все это. Они пережили очень много и у них выработался иммунитет, в том числе и на изменение климата. Поэтому я не думаю, что все поллютанты (загрязнения - ред.), которые находятся в воздухе, сильно ослабляют растения.

- А влияние войны?

- Это только механические повреждения от взрывов, от осколков. Хотя каштан легко переносит обрезку и регенерирует очень хорошо. Но механические - повреждения есть механические. Это, конечно, если есть какие-то попадания - то каждому растению, как и человеку, это очень тяжело.

- Как влияет климат на конский каштан? Придется ли в будущем выбирать новое растение для символа столицы?

- Можно ли заменить символ Киева? Не думаю. Я уже говорил раньше, что не думаю, что надо. Потому что я действительно смотрю, как они себя чувствуют в условиях ботанического сада. Прекрасно! В этом году они цветут - это настолько интенсивное цветение и обильное цветение.

И вот этот цвет такой белый, каштаны еще цветут розовым, но они прекрасно себя чувствуют, пик каштановой моли прошел.

Фото: климат влияет на конский каштан Киеве (GettyImagеs)

- То есть можно сказать, что аномально холодная весна сильно не повлияла на каштаны?

- На цветение горького каштана она не имела сильного влияния. Ну и аномальная весна она в чем - прохладная? Но это же растения горных районов, хоть и Средиземноморья. Они любят прохладу и влагу. А то, что заморозки были, они не сильно повредили конский каштан, он зацветет чуть позже.

Хотя где-то, может, в теплых местах листья выбросил раньше, и они могли подмерзнуть. Я смотрю по буку, дубу, шелковица - очень пострадали, более южные регионы. Но конскому каштану более или менее нормально.

- В конце лета и осенью некоторые каштаны столицы снова цветут. Для каштана это нормально - иметь еще один сезон цветения, или это все же вызвано нашими условиями?

Для большинства растений повторное цветение осенью - это очень плохо. Очень плохо. Это стресс, значит растение не знает как себя вести, растение растерялось и ослаблено. Раз оно цветет, значит хочет оставить потомков. А второе - оно растерялось и не понимает, какое время года. Но это стресс для растения, очень сильный стресс, на это надо реагировать.

Когда каштан повторно цветет, это значит с ним что-то не так. Как правило, в последние годы это вызвано этими засухами. Ему не хватает почвенной влажности, потому что не только конский каштан цветет, но и многие другие растения. Условия города усиливают и жару, и сухость почвы, и сухость воздуха. Это очень плохой признак для всех древесных видов, а для конского каштана - особенно.

Фото: каштан цветет в Киеве (GettyImagеs)

- В каких районах Киева больше всего каштанов?

- Мы делали инвентаризацию, пожалуй, лет 10-15 назад, конечно, это были центральные районы Киева. Там больше всего было долговечных, почти вековых каштанов. Это центральный район Киева.

Но мы сажали и на Левобережье, на намывных песках (район Позняков - ред.). Эти экотопы намывных песков не очень подходят ни по грунтовым условиям, ни по воздушному загрязнению, то там меньше каштанов, конечно. Даже если сажают, то они не очень так себя хорошо чувствуют, и, видимо, больше выпадают, чем в центральных районах Киева.