Смогут ли украинцы получить статус долгосрочного резидента ЕС: объяснение юриста

Право на долгосрочное проживание в пределах ЕС предусмотрено Директивой ЕС №2003/109/EC. Эта директива гарантирует лицам, получившим разрешение на долгосрочное резидентство, такие же права на трудоустройство, обучение, социальную помощь и доступ к товарам и услугам, как и гражданам стран ЕС, отмечает юрист.

"Долгосрочные резиденты получают разрешение на постоянное проживание в пределах определенной страны ЕС, которое действует не менее 5 лет и может быть автоматически продлено. В то же время получение разрешения на постоянное проживание является сложным процессом и зависит от ряда условий", – обращает внимание Мария Руденко .

Чтобы получить статус долгосрочного резидента, человек должен легально и непрерывно проживать в определенной стране ЕС в течение 5 лет.

Лицо должно доказать, что у него есть стабильные и регулярные средства, достаточные для поддержки себя и семьи, без получения социальной помощи. Также человек должен иметь социальное страхование, которое обычно есть у граждан выбранной страны ЕС. Государства ЕС могут потребовать от граждан третьих стран соблюдения условия интеграции в соответствии с национальным законодательством (например, знание национального языка).

Важно, что в соответствии со статьей 3 Директивы ЕС № 2003/109/EC, она не распространяет свое действие на лиц, которые:

проживают в ЕС с целью обучения и профессиональной подготовки;

и профессиональной подготовки; проживают исключительно на временных основаниях, таких как сезонная работа ;

; имеют право проживать в государстве ЕС на основании временной защиты или подали заявление на жительство на этой основе и ожидают решения о своем статусе.

Большинство украинцев, выехавших в ЕС после начала полномасштабного вторжения, проживают там на основании временной защиты и имеют временный вид на жительство. Временная защита не является бессрочной, не возобновляется автоматически и действует на основании соответствующего решения ЕС. На текущий момент было согласовано продлить ее до 4 апреля 2025 года.

"Итак, украинцы, проживающие в ЕС на основании временной защиты, пока не могут подать заявление на получение постоянного проживания. Также украинцы, нелегально проживавшие на территории ЕС до полномасштабного вторжения, не смогут получить долгосрочное резидентство", – отмечает юрист.

Мария Руденко добавляет: в то же время срок, в течение которого украинцы легально находились на территории ЕС под временной защитой, может учитываться в требовании пятилетнего срока проживания.

"Вполне возможно, что после окончания действия временной защиты многие украинцы смогут подать заявления о предоставлении разрешения на постоянное проживание, поскольку долгое время легально находились на территории ЕС", –отмечает она.

Также 23 ноября 2023 года страны-члены ЕС согласовали внесение изменений в Директиву № 2003/109/EC. В соответствии с позицией Совета ЕС, граждане третьих стран могут накапливать периоды проживания до двух лет в других государствах-членах, чтобы соответствовать требованиям пятилетнего срока проживания.

"Однако в случае, если заявитель проживал в другом государстве ЕС, Совет решил принимать только определенные типы легальных видов на жительство, например, владельцев голубых карт ЕС или виды на жительство, выданные с целью высококвалифицированной работы", – объясняет специалист.

В целом будущие изменения в Директиве должны способствовать упрощению процедуры получения разрешения на постоянное проживание в странах ЕС.