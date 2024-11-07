Смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года: оценка военного

"Конечно, у противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу, по моему убеждению - нет", - сказал Федоренко.

По его словам, очень многое зависит от снабжения оружием и боеприпасами, а также от того, какие силы и средства будет использовать противник на Купянском направлении, как будет восполнять потери в артиллерии, бронированной технике и личном составе.