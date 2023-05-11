Сможет ли Украина полностью восстановить суверенитет после контрнаступления: ответ Зеленского

Президент не ответил, считает ли, что ожидания от контрнаступления слишком высокими.

"У меня подход очень простой. Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем более мощными мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное", - сказал он.

Зеленский отметил, что не может сказать, куда конкретно придут наши защитники во время наступления. По его словам, есть много разных шагов. При этом президент полагает, что Украина достигнет "соответствующего результата".

"Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", - сказал он.

У него также спросили, что он подразумевал под "соответствующими результатами".

"Идти вперед. Нет - замороженному конфликту. Потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация. Нет - потому, чтобы у нас часть территории была под оккупацией Российской Федерации, потому что это опять же их расчет", - сказал президент.

Зеленский отметил, что России выгодно, чтобы был заморожен конфликт. Он считает, что некоторым другим странам тоже это выгодно. Однако Украина знает, что в этом случае будет не просто замороженный конфликт.

"Мы это уже проходили. Мы знаем, что это будет просто некий отдых для Российской Федерации, чтобы подготовить свою армию, которая была разбита на нашей земле, чтобы их восстановить, чтобы найти возможности мотивировать их", - сказал он.

При этом президент отметил, что у РФ большое количество воинов, но у них разбита армия. Да и сама армия уже не так большая. Людей много, но РФ все равно, что они не умеют воевать. Так, им все равно, кого мобилизовать. Однако у России все еще много техники.

"Но они уже понимают, что этими силами оккупировать Украину они не смогут. Для этого им нужно соответствующее время. Поэтому им выгоден замороженный конфликт. А для нас успех - это не дать заморозить конфликт, и идти вперед, деоккупируя нашу землю, которая по праву принадлежит нам. Поэтому идти вперед означает, что они будут бежать. Значит, они будут демотивированы, и мы не дадим им заморозить конфликт", - добавил Зеленский.