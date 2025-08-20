Сможет ли РФ захватить всю Донецкую область? В ЦПД дали ответ

Российские войска продолжают оказывать давление на фронте, в частности на востоке Украины, однако возможностей для захвата всей Донецкой области у них нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
По его словам, служба внешней разведки РФ пытается распространять среди западных партнеров тезисы о якобы способности российской армии установить контроль над всей Донецкой областью уже в этом году.
В то же время Коваленко отметил, что такие утверждения не соответствуют реальной ситуации на фронте.
"Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах", - сообщил он.
Коваленко подчеркнул, что бои в регионе остаются чрезвычайно сложными, однако российская армия не способна реализовать свои планы по захвату области.
Напомним, что за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.
Оккупанты осуществили массированные ракетные и авиационные удары, выпустив более 150 управляемых авиабомб и применив более 5,6 тысячи дронов-камикадзе.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов.