Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, - ISW

Президент России Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и в то же время не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики считают, что из-за неготовности идти до конца, Путин не смог подготовить и мобилизовать свою армию перед полномасштабным вторжением. Он также верил, что украинцы не будут, или не смогут защититься.
Российский диктатор также слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации и даже когда он принимал такие решения, пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику.
Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал украинцев помогать армии, ведь сейчас не время удаляться от войны.
Напомним, недавний ливень в сеть перехвата разговора российского бизнесмена Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина о Путине и войне в Украине вызвал беспокойство в России.
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