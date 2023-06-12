Смогли ли россияне остановить ВСУ подрывом Каховской ГЭС: мнение экспертов

Украина была готова к тому, что россияне подорвут Каховскую ГЭС. Такое действие повлияло только на выбор сценариев контрнаступления.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан и военный эксперт Алексей Гетьман.

По мнению Кузана, подрыв дамбы россиянами влияет на то, какой из множества существующих сценариев выберет украинская сторона для проведения активных действий на фронте.

"Об угрозе знали давно на самом высоком уровне, поэтому никакой неожиданности не случилось. Но в мире не рассчитывали, что россияне пойдут на техногенную катастрофу, чтобы выиграть для себя пару лишних недель", - уточнил он.

Советник Минобороны добавил, что такой вопиющий случай заставил бы любую страну прекратить боевые действия, поскольку умерли не только мирные украинцы, но и российские солдаты.

При этом, как рассказал Гетьман, враг просчитался в своих действиях и ему не удалось добиться остановки украинского контрнаступления.

"Когда разливается река, передвигаться там, пока вода не сошла, очень тяжело. И у них были такие планы, но мы видим, что они не очень сработали. Это нас не застало врасплох, у нас есть планы наступательных действий, которые учитывают варианты с подрывом гидросооружений. Теперь мы действуем по тому плану, который подразумевал подрыв дамбы и разлив воды", - заявил он.

Поэтому, уточняет эксперт, теперь Украина "просто будет действовать по другому плану".

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, россияне 6 июня ночью подорвали Каховскую ГЭС. В результате инцидента дамба была разрушена, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей.

Как рассказывали украинские официальные лица, целью таких действий врага была попытка остановить активные действия ВСУ на фронте. Но план противника провалился.