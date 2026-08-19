Будут ли меняться налоги и условия для ФОП до конца войны: в Раде ответили

Комментируя слухи о возможном повышении ставок единого налога для ФОП при формировании бюджета, Гетманцев подчеркнул, что таких обязательств пока нет, а именно решение не принесет существенных поступлений.

"Я не вижу в повышении единого налога существенного финансового потенциала - там незначительные средства. И я против каких-либо изменений до конца войны для упрощенцев", - подчеркнул нардеп.

По его словам, главным источником пополнения государственного бюджета должна стать детенизация, поскольку теневой сектор составляет около половины ВВП страны.

Гетманцев отметил, что любое повышение налогов в нынешних условиях станет "штрафом для добросовестного белого бизнеса", поэтому первоочередной задачей является прекращение открытой торговли контрабандой на рынках и павильонах.

Что касается введения НДС для ФОП, нардеп подтвердил свою позицию по сохранению текущих условий до конца войны.

В то же время он отметил, что после ее завершения система будет нуждаться в реформировании из-за наличия двойного лимита (1 млн гривен для всех и 10 млн гривен для ФОП), которым пользуется большой бизнес для минимизации налогов.

Глава комитета подчеркнул, что единый налог должен выполнять свою первоначальную функцию - поддерживать малый бизнес и самозанятость путем упрощения учета. Решение вопроса по НДС отсрочено до апреля 2027 года.