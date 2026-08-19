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Будут ли меняться налоги и условия для ФОП до конца войны: в Раде ответили

08:58 19.08.2026 Ср
2 мин
Гетманцев считает, что такое решение не принесет существенных поступлений в госбюджет
aimg Татьяна Степанова aimg Ростислав Шаправский
Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине не планируется повышение ставок единого налога или изменение условий для физических лиц-предпринимателей (ФОП) до завершения военного положения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Комментируя слухи о возможном повышении ставок единого налога для ФОП при формировании бюджета, Гетманцев подчеркнул, что таких обязательств пока нет, а именно решение не принесет существенных поступлений.

"Я не вижу в повышении единого налога существенного финансового потенциала - там незначительные средства. И я против каких-либо изменений до конца войны для упрощенцев", - подчеркнул нардеп.

По его словам, главным источником пополнения государственного бюджета должна стать детенизация, поскольку теневой сектор составляет около половины ВВП страны.

Гетманцев отметил, что любое повышение налогов в нынешних условиях станет "штрафом для добросовестного белого бизнеса", поэтому первоочередной задачей является прекращение открытой торговли контрабандой на рынках и павильонах.

Что касается введения НДС для ФОП, нардеп подтвердил свою позицию по сохранению текущих условий до конца войны.

В то же время он отметил, что после ее завершения система будет нуждаться в реформировании из-за наличия двойного лимита (1 млн гривен для всех и 10 млн гривен для ФОП), которым пользуется большой бизнес для минимизации налогов.

Глава комитета подчеркнул, что единый налог должен выполнять свою первоначальную функцию - поддерживать малый бизнес и самозанятость путем упрощения учета. Решение вопроса по НДС отсрочено до апреля 2027 года.

Налоги для ФОП

Напомним, в июле Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФОП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.

Перенос реформы значит отказаться от нее. Новые термины закреплены в обновленном меморандуме, а выполнение этого условия останется одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

В то же время Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой готовит изменения в систему единого налога для ФОП.

В частности, для внесения в Верховную Раду готовятся изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие введение дифференцированных ставок единого налога до 10% для плательщиков третьей группы, оказывающих услуги.

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НДСДаниил ГетманцевФОПНалоги