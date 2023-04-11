Изменила ли Украина военные планы из-за "утечки" в США: ответ Данилова

В Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в правдивости информации источника CNN, который сообщил о якобы изменениях в военных планах Украины после "слива" секретных документов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью немецкому каналу ARD.
"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", - заявил Данилов.
По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими, как США, Великобритания, Германия и Польша.
"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении - это абсолютно секретная информация. Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", - добавил Данилов.
Напомним, недавно The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретных документов американских военных. Отмечалось, некоторые из них касаются планов союзников по подготовке ВСУ к анонсированному контрнаступлению.
После чего CNN, ссылаясь на источник, близкий президенту Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина якобы изменила некоторые свои военные планы после "утечки" секретных документов в сеть.
Отметим, что в Белом доме до сих пор не установили, кто может быть причастен к "сливу" информации, но американцы уже подчеркнули, что часть документов была точно подделана.
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