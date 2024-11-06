Уменьшится ли помощь Украине от США после выборов в Сенат: что думают в Раде

Часть республиканцев поддерживают Украину в войне с Россией. Они понимают, что помощь Украине - это не благотворительность.

"Никто не может ничего прогнозировать так наверняка. Но есть огромное количество республиканцев, которые ближе к центру, так же и демократы, потому что какие-то ультралевые демократы тоже не особо хотят поддерживать Украину. Но те, кто ближе к центру, - это большинство", - сказала Кравчук.

Она напомнила о голосовании в Сенате за продление финансирования помощи Украине.

"Вопрос не был в голосах. Вопрос, что спикер не ставил это на голосование. По разным причинам, но просто не ставил и у него это право", - отметила нардеп.

По ее словам, в Сенате поддержка Украины всегда была более сильной, потому что сенаторы менее зависимы от политических циклов.

"Конгрессмены из нижней палаты избираются каждые два года. Вот они фактически сейчас выбрались и там на следующий день они уже думают о следующих выборах. Сенаторы имеют шесть лет, они менее зависимы от действующей администрации. С Сенатом всегда было проще работать в контексте украинских вопросов" , - объяснила Кравчук.

Она также отметила, что множество республиканцев всегда были против Советского Союза и теперь против агрессивной России.

"Поэтому все эти аргументы есть. Безусловно, есть эта часть, такие как Марджори Тейлор Грин, которые выражают свои мысли громко. И тут будем видеть, как будет формироваться большинство в поддержку Украины. Опять же, это те аргументы, которые мы говорим всем политикам в США, что это не благотворительность", - добавила депутат.

По ее словам, то, что средства, которые выделяются на оружие для Украины, на самом деле остаются в США. Ведь минимум 80% всего бюджета, что выделяют Соединенные Штаты, возвращаются в американскую экономику.

"Это заводы, это производство, это рабочие места. Это та экономика, о которой говорил Трамп, и это национальный интерес одновременно. И особенно те республиканцы на округах, в которых расположены военные заводы или какие-то базы, они это понимают и этот аргумент можно понять", - отметила Кравчук.