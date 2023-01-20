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Уменьшится ли помощь Украине с приходом республиканцев: ответ сенаторов США

Фото: американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Вайтхаус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

На последних выборах в Палату представителей Конгресса США большинство заняли Республиканцы, однако это не повлияет на уровень американской помощи для Украины.

Об этом на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявили американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

На вопрос может ли новое республиканское большинство в Палате представителей США снизить помощь Украине американские сенаторы заявили, что никаких ограничений в помощи Украине в связи с приходом республиканского большинства не будет.

"Кевин МакКарти (конгрессмен-республиканец, спикер Палаты представителей США, - ред.) сказал: никаких чеков с открытой суммой (для Украины, – ред.) Это имеет смысл. Мы не просим о таких чеках, мы просим о военной помощи для Украины, чтобы выполнить задачу вытеснения российских войск из Украины", – сказал член Республиканской партии Линдси Грэм.

Также Грэм добавил, что Республиканская партия США не покинет Украину.

"Мы не просим про чек с открытой суммой, мы хотим большой чек. Мы хотим подотчетности и надзора с украинской стороны. И аудит показал, что не было никаких хищений, воровства, потери снаряжения, все используется украинцами очень эффективно, настолько эффективно, что это превзошло ожидания наших военных", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что сейчас Украина вместе с США разрабатывает план по ведению войны, которую Россия начала на украинской территории.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

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