Уменьшится ли помощь Украине с приходом республиканцев: ответ сенаторов США

На вопрос может ли новое республиканское большинство в Палате представителей США снизить помощь Украине американские сенаторы заявили, что никаких ограничений в помощи Украине в связи с приходом республиканского большинства не будет.

"Кевин МакКарти (конгрессмен-республиканец, спикер Палаты представителей США, - ред.) сказал: никаких чеков с открытой суммой (для Украины, – ред.) Это имеет смысл. Мы не просим о таких чеках, мы просим о военной помощи для Украины, чтобы выполнить задачу вытеснения российских войск из Украины", – сказал член Республиканской партии Линдси Грэм.

Также Грэм добавил, что Республиканская партия США не покинет Украину.

"Мы не просим про чек с открытой суммой, мы хотим большой чек. Мы хотим подотчетности и надзора с украинской стороны. И аудит показал, что не было никаких хищений, воровства, потери снаряжения, все используется украинцами очень эффективно, настолько эффективно, что это превзошло ожидания наших военных", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.