Сыграют ли F-16 ключевую роль на фронте в этой году: мнение эксперта

В этом году истребители F-16, которые Украина может получить уже этим летом, не сыграют ключевую роль на фронте.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что для паритета с Россией необходимы 120-130 единиц истребителей.

"Десяток-два кардинально ситуацию не изменят. Хотя в определенной степени позволят усилить противовоздушную обороны и обеспечить прикрытие операций как на суше, так и в акватории Черного и Азовского морей", - заявил эксперт.

F-16 для Украины

Еще в прошлом году союзники Украины объединились, чтобы создать авиационную коалицию. Цель этой коалиции - предоставить Украине истребители F-16, которые помогут ей в борьбе с российским агрессором.

В рамках этой инициативы Украина получит F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров. Для обеспечения успешного использования этих самолетов украинские пилоты уже прошли обучение на F-16.

Более того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом.

На днях стало известно, что в Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16.

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