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Россия усиливает оборону базы флота в Севастополе боевыми дельфинами, - СМИ

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Среда 14 июня 2023 18:07
Россия усиливает оборону базы флота в Севастополе боевыми дельфинами, - СМИ Фото: Россия усиливает оборону базы флота в Севастополе боевыми дельфинами (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются усилить оборону своей базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Для этого они используют боевых дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

По информации издания, Россия могла удвоить количество боевых дельфинов, которые охраняют Севастопольскую бухту. Это может быть связано с тем, что оккупанты "опасаются угрозы атаки со стороны украинских спецподразделений".

Россия усиливает оборону базы флота в Севастополе боевыми дельфинами, - СМИФото: многоуровневая оборона Севастопольской бухты (navalnews.com)

"Анализ показывает, что количество животных (речь о боевых дельфинах - ред.) увеличилось с 3-4 до 6-7", - уточняют журналисты.

Таким образом, уточняет Naval News, патрулирование акватории вокруг Севастопольской бухты стало более частым и теперь охватывает большую площадь. Главная цель таких патрулей - защитить флот “от водолазов, которые могут попытаться провести атаку”.

В издании сообщают, что боевые дельфины - часть многоуровневой обороны Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Туда также входят корабли специального назначения, вертолеты, катера и не только.

"Россия разместила обученных животных на позициях с северной стороны входа в гавань в начале вторжения 2022 года. Неподалеку от города уже существовал тренировочный центр для дельфинов и белух, созданный еще в советские времена", - пишут журналисты.

Использование боевых дельфинов Россией

Отметим, ранее СМИ уже писали о том, что Россия в своей обороне стратегических объектов использует боевых дельфинов.

В частности, издание "Медуза" сообщало о том, что такие дельфины, которых взяли из океанариумов в Крыму, охраняют Крымский мост. Там они должны искать потенциальные угрозы на глубине до 60 метров.

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