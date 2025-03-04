Способна ли Украина обороняться от РФ без помощи Запада: мнение эксперта

"Конечно, на сегодняшний день Украина самостоятельно не имеет способности вести боевые действия, обеспечивать себя всем необходимым", - подчеркнул Погорелый.

Он обратил внимание, что помощь, которую получает Украина, состоит не только в поставках техники и ракет, но и в передаче разведданных, поддержке в воздухе и море. Также Украине нужно получать разрешения на поражения.

"Это очень многогранная какая-то работа, многогранный процесс помощи, который выражается в разных аспектах. И поэтому военно-политическое руководство и все вовлеченные лица подчеркивают, что нам необходимы наши партнеры", - уточнил он.

Как напомнил Погорелый, даже Россия с ее огромным ВПК просит помощь у Ирана и Северной Кореи в поставках дронов, ракет, снарядов и даже в человеческом ресурсе.

Эксперт отметил, что конкретно без помощи США Украина "не сможет сделать многое". В частности, это проявилось во время боев за Авдеевку, когда США не давали Украине помощь из-за того, что Конгресс не выделял для этого финансирование.

"Поэтому без нее (помощи от США - ред.) будет не сладко, это необходимо признавать, но наряду с этим мы не можем капитулировать, мы не можем терять субъектность и независимость, чтобы нам диктовали, как проводить выборы, как вести политику, как развивать государство. Потому что какой тогда смысл этого всего, если мы не можем решать сами за себя", - подчеркнул он.