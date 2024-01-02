Способна ли Россия повторить наступление на Черниговскую область: ответ главы ОВА

"Россия сегодня способна очень-очень быстро, в течение недели, двух-трех сформировать контингент, достаточный для повторного наступления на территорию области. Они это способны сделать быстро, но сделают они это или нет - зависит, в частности, от того на сколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций", - заметил Чаус.

Он подчеркнул, что военные РФ следят за действиями Украины и оборонными процессами военных.

"Они (военные РФ, - ред.) все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года - это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию Черниговской области", - говорит начальник ОВА.

Черниговская область

С начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а к 6 апреля захватчики покинули область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.