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Способна ли Россия к наступлению на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы: ответ ГУР

Фото: Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины ()
Автор: Сергей Пышкин

У России пока нет сил, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Вадима Скибицкого в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, до начала войны были определены стратегические направления для войск РФ, которые в принципе и остаются, и определено, что такое стратегическая операция", - пояснил Скибицкий. 

По словам заместителя начальника ГУР, стратегическая операция - это операция, которая проводится на отдельном стратегическом направлении. По направлению Украины у России было два стратегических направления: 

  • юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия) - полоса ответственности южного военного округа;
  • западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) - ответственность западного военного округа.

"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет у РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - пояснил Скибицкий.

Ситуация на фронте

Российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать вражеский напор, - в материале РБК-Украина.

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